Зеленского предупредили о повторении судьбы Ермака Филиппо: после скандала с Ермаком Зеленский будет следующим на очереди

После коррупционного скандала вокруг бывшего главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака внимание может переключиться на самого украинского лидера, написал в соцсети X лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо. Также он вновь выступил против выделения Францией средств Украине в рамках кредитной программы Евросоюза.

«Правая рука» Зеленского только что оказался за решеткой. Следующий на очереди: сам Зеленский! — написал Филиппо.

Политик призвал заблокировать выделение Францией €17 млрд (1,4 трлн рублей) Украине в рамках общеевропейского кредита на €90 млрд (7,7 трлн рублей). Он обратил внимание на механизм возврата средств, согласно которому Киев должен будет погашать обязательства только в случае выплаты Россией репараций.

Ранее Киевский суд арестовал Ермака по делу о легализации 460 млн гривен (777,4 млн рублей). При этом суд разрешил ему выйти под залог в 180 млн гривен (304,2 млн рублей).

Немецкие журналисты считают, что арест Ермака стал последним предупреждением для Зеленского от Запада. В издании Berliner Zeitung указали, что европейские антикоррупционные сети хотели надавить на украинского президента для проведения реформ.