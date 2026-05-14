Капуста, кефир и яблочный уксус: готовим капустный салат «Коул слоу» — всё просто, но хочется готовить каждый день

Это тот самый салат, который сначала кажется слишком простым, а потом неожиданно становится постоянным гостем на столе. Хрустящая капуста, сочная морковь и нежная сливочная заправка с лёгкой кислинкой делают «Коул слоу» идеальным дополнением и к мясу, и к картошке, и даже к обычным бутербродам.

А чтобы вкус получился более ярким и свежим, в салат добавляется немного зелёного яблока — оно отлично сочетается с капустой и яблочным уксусом.

Для приготовления понадобится: капуста — 500 г, морковь — 1 шт., зелёное яблоко — 1 небольшое, кефир — 4–5 ст. л., майонез — 2–3 ст. л., яблочный уксус — около 1 ст. л., сахар — 1–2 ст. л., молотый перец — по вкусу, соль — по вкусу.

Капусту тонко нашинковать и слегка помять руками с солью, чтобы она стала мягче и сочнее. Морковь натереть на крупной тёрке, яблоко нарезать тонкой соломкой или тоже натереть. Для заправки смешать кефир с майонезом, сахаром, яблочным уксусом и молотым перцем. Соединить все ингредиенты и хорошо перемешать.

Перед подачей салат лучше убрать в холодильник хотя бы на 15–20 минут — за это время вкус становится более насыщенным и гармоничным.

