Куча витаминов и колбасы не надо: суфле из печени на поджаристый хлеб — вкуснота невероятная и полезный состав

Куча витаминов и колбасы не надо: суфле из печени на поджаристый хлеб — вкуснота невероятная и полезный состав

Если хочется приготовить что-то вкусное для бутербродов, но магазинную колбасу покупать не хочется, выручает это нежное печеночное суфле. Получается плотным, ароматным и очень сочным.

Особенно нравится, что в составе только простые продукты: печень, овощи, яйца и немного молока. Никаких лишних добавок, зато много белка, железа и витаминов.

Для приготовления вам понадобится: куриная печень — 500 г, репчатый лук — 100 г, морковь — 120 г, растительное масло — 20 мл, яйца — 2 шт., молоко — 50 мл, соль — 5 г, мука — 60 г, растительное масло для смазывания формы — 5 мл.

Лук нарежьте мелким кубиком, морковь натрите на крупной терке и обжарьте на небольшом количестве масла до мягкости. Остудите. Куриную печень вместе с овощами измельчите блендером до однородной массы. Отдельно слегка взбейте яйца с молоком и добавьте к печени. Посолите, всыпьте муку и тщательно перемешайте.

Масса должна получиться по консистенции немного гуще теста для оладий. Длинную прямоугольную форму для кекса смажьте маслом и вылейте подготовленную смесь. Выпекайте при 180 градусах около 35–40 минут до полной готовности. После выпечки полностью остудите суфле прямо в форме, затем уберите в холодильник на несколько часов. Охлажденное суфле нарежьте тонкими ломтиками, как колбасу.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Шмырева Ольга часто готовит такое суфле вместо покупной колбасы. Особенно вкусно получается с хрустящим тостом, свежим огурцом и зеленым луком.