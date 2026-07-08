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08 июля 2026 в 07:28

Вкуснее птичьего молока: балую семью суфле из 3 ингредиентов — подаю к чаю, но таскают просто так

Фото: D-NEWS.ru
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Это воздушное фруктовое суфле по текстуре напоминает птичье молоко, но готовится из трех ингредиентов. Ягодное пюре с сахаром и желатином взбивается до легкой пышной массы и превращается в тающее во рту лакомство.

Для приготовления понадобится: 500 г спелых персиков или абрикосов (очищенных от кожицы), 100 г сахара, 20 г желатина, 100 мл воды (для желатина).

Желатин замочите в холодной воде на 15 минут. Персики или абрикосы пюрируйте блендером с сахаром до однородности. Желатин растопите на водяной бане до жидкого состояния, дайте остыть. Смешайте фруктовое пюре с желатином. Взбивайте миксером на высокой скорости 5–7 минут, пока масса не посветлеет и увеличится в объеме. Перелейте в форму (силиконовую или застеленную пленкой). Уберите в холодильник на 3-4 часа до застывания. Нарежьте порционными кусками. При желании полейте растопленным шоколадом.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Дарья Иванова уже опробовала этот рецепт в действии: суфле получилось очень нежным. Совет: вместо одного вида фруктов используйте ассорти: персики + малина, абрикосы + черника — вкус станет более многогранным.

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Проверено редакцией
Общество
рецепты
десерты
суфле
Дарья Иванова
Д. Иванова
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