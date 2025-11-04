Гигантского кита выбросило на берег на Сахалине после шторма На Сахалине у бухты Юяньки нашли выброшенного на берег краснокнижного кита

Огромного 12-метрового сельдяного кита выбросило на берег на Сахалине после шторма, сообщает Telegram-канал Mash. По его информации, животное могло погибнуть еще до того, как попало на берег южнее бухты Юяньки, поскольку крупные морские обитатели обычно не выбрасываются сами.

Финвалы занесены в Красную книгу, и встретить их — большая редкость. Длина тела взрослых особей может достигать 27 метров, а вес — 75 тонн. Эти киты как правило держатся группами от двух до семи животных. И хотя они встречаются во всех океанах, но стараются избегать прибрежных регионов.

Ранее на берегу Каспийского моря нашли тела 112 тюленей. Мертвых животных обнаружили во время мониторинга береговой линии Тупкараганского района — от населенного пункта Асан до мыса Баутино. Специалисты произвели отбор проб морской воды, чтобы выяснить, почему погибли млекопитающие.

До этого стало известно, что Москва и Пекин договорились усилить совместную работу в сфере защиты животных. Речь идет в том числе об амурском тигре и большой панде. Кроме того, РФ и КНР будут активнее работать над охраной дальневосточного леопарда, лошади Пржевальского, золотистых курносых обезьян и снежного барса.