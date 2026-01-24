Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Врач раскрыла опасность народного способа борьбы с температурой

Врач Уланкина: обтирание спиртом для спада температуры грозит еще большим жаром

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Народный метод натирания кожи спиртом, водкой или уксусом с целью снизить температуру тела грозит еще большим жаром из-за резкого сужения поверхностных сосудов, заявила врач Ольга Уланкина. По ее словам, которые приводит RT, вместе с тем эти жидкости могут вызвать токсическое отравление, а их пары способны спровоцировать спазм дыхательных путей.

Испаряясь с кожи, спирт действительно вызывает ощущение прохлады, но при этом резко сужает поверхностные сосуды. Это блокирует теплоотдачу, что может привести к еще большему повышению внутренней температуры, — рассказала Уланкина.

Врач также запретила в тех же целях принимать холодный душ либо ванну или прикладывать к коже лед. Резкий контакт с холодом спровоцирует спазм сосудов, как и спирт. К тому же холодный душ сильно нагружает сердечно-сосудистую систему, провоцируя скачки давления и нарушение сердечного ритма.

Еще одной вредной народной привычкой она назвала практику, когда больного укутывают одеялами и тепло одевают, чтобы «пропотеть». По ее словам, на самом деле это нарушает терморегуляцию тела и может вызвать перегрев.

Ранее врач-терапевт Алена Паршина отмечала, что во время сильных морозов следует надевать термобелье и несколько слоев одежды. По ее словам, многослойность — главный принцип для сохранения тепла в такую погоду.

