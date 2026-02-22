Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
22 февраля 2026 в 12:58

Идеальный гарнир из картошки. Запекаю в духовке «как на костре» — просто, быстро, очень вкусно. Пахнет летом

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Смесь оливкового масла, чеснока и прованских трав при нагревании создает тот самый походный аромат, который ассоциируется с пикником и приготовлением еды на открытом огне.

Для гарнира беру 1 кг небольшого картофеля (идеально подходит молодой или сорта с желтой мякотью). Тщательно мою каждый клубень жесткой щеткой, но не очищаю от кожуры. Если картофель крупный, разрезаю его на половинки или четвертинки. В большую миску выкладываю чистый картофель. Добавляю 3-4 столовые ложки оливкового или подсолнечного масла, 3 зубчика чеснока, пропущенных через пресс, 1 чайную ложку сушеных прованских трав (или паприки), соль и молотый черный перец по вкусу. Тщательно перемешиваю руками, чтобы каждый клубень был равномерно покрыт маслом и специями. Духовку разогреваю до 200°C. Противень застилаю бумагe для выпечки. Выкладываю картофель в один слой, чтобы кусочки не соприкасались плотно. Плотно накрываю противень сверху фольгой. Отправляю в духовку на 40 минут. Затем аккуратно снимаю фольгу (осторожно, пар!) и запекаю еще 15-20 минут без фольги, пока картофель не станет золотистым и хрустящим снаружи. Готовый картофель выкладываю на блюдо и сразу посыпаю обильно рубленой свежей зеленью (петрушка, укроп, зеленый лук). Подаю горячим.

Ранее также сообщалось о необычном рецепте гречки с гавайскими корнями. Этот боул с нутом и грибами отлично подойдет и на обед, и на ужин.

Проверено редакцией
Читайте также
В России обновили ГОСТ 1994 года на растворимый кофе
Общество
В России обновили ГОСТ 1994 года на растворимый кофе
Россияне стали меньше «кусочничать»
Общество
Россияне стали меньше «кусочничать»
Натерла картошку, кинула щепотку паприки — и в духовку на пергамент. Лепешки «Пикантные» — румяные, ароматные и без лишней возни
Общество
Натерла картошку, кинула щепотку паприки — и в духовку на пергамент. Лепешки «Пикантные» — румяные, ароматные и без лишней возни
Блины больше не в почете — вместо них блинные треугольники с жюльеном: как чебуреки, только в миллион раз вкуснее
Общество
Блины больше не в почете — вместо них блинные треугольники с жюльеном: как чебуреки, только в миллион раз вкуснее
Баночка консервы и картошка: картофельный пирог с яичной заливкой — нежный, сытный и неожиданно вкусный
Общество
Баночка консервы и картошка: картофельный пирог с яичной заливкой — нежный, сытный и неожиданно вкусный
еда
рецепты
картофель
овощи
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Пожар в Луганске, удары по мирным жителям: как ВСУ атакуют РФ 22 февраля
Петербуржец с гранатой вымогал у сотрудников магазина водку и пельмени
В МВД России выступили с грозным обращением к подросткам
Бывшая супруга Галущенко связалась с партнером из «Райского досье»
Появилось видео лавины, накрывшей горнолыжный курорт на Эльбрусе
Политолог ответил, какие еще инициативы Трампа могут заблокировать в США
Страшную находку сделали при расширении дороги в Дагестане
«Русский Рэмбо» в одиночку взял в плен восьмерых бойцов ВСУ: как это было
Дворник-рецидивист устроил поножовщину у продуктового магазина
В Госдуме предупредили о новом порядке психиатрического освидетельствования
В Совете Федерации высказались об ошибочных заморозках банковских переводов
Королевская семья Британии: новости, Карл III решил сдать Эндрю?
Сыну украинского вора в законе отрубили фаланги пальцев и изнасиловали
Ушедшая из России немецкая компания «попросилась» назад
Ребенок стал жертвой пожара в российском городе
ВС России поразили ВПК Украины высокоточным ударом
Военный назвал неочевидное преимущество советского ПТУР над беспилотниками
ВС России за сутки сбили 326 украинских БПЛА
Мода на ретро подстегнула спрос на виниловые пластинки
Российский военный рассказал, как на Кубе содержат оружие СССР
Дальше
Самое популярное
Олимпиада-2026: новости 19 февраля, прокат Петросян, результат Филиппова
Спорт

Олимпиада-2026: новости 19 февраля, прокат Петросян, результат Филиппова

Флоксы больше не сажаю: нашла другой многолетник — цветет все лето, не выгорает на солнце и не требует танцев с бубном
Общество

Флоксы больше не сажаю: нашла другой многолетник — цветет все лето, не выгорает на солнце и не требует танцев с бубном

Метровые «факелы горят» 4 месяца: многолетник-экзот для сада. Выглядит как настоящий арт-объект
Общество

Метровые «факелы горят» 4 месяца: многолетник-экзот для сада. Выглядит как настоящий арт-объект

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.