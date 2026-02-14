Кукла-Масленица за четверть часа: спасительный мастер-класс

На каждый день

В канун Масленицы детям, их родителям и педагогам предстоит изготовить немало тематических поделок для садиков и школ. Мы подскажем, как быстро подготовиться к проводам зимы — предлагаем простую идею изготовления яркой куклы из подручных материалов. Делаем куклу-Масленицу из ниток и ткани своими руками — этот мастер-класс подойдет детям от 5 до 10 лет и не требует сложных навыков.

Материалы и инструменты

Для работы понадобятся простые вещи, которые найдутся в каждом доме:

желтая или красная пряжа (чем толще нитки, тем пышнее получится кукла),

красная нить для обмотки (можно взять «Ирис»),

лоскуты белой и цветной ткани для головы и наряда,

книга или блокнот (для намотки ниток),

ножницы,

деревянная шпажка или палочка для основы,

вата или синтепон для головы.

Пошаговая инструкция

Делаем куклу-Масленицу из ниток и ткани своими руками всего за 15-20 минут:

намотайте желтую пряжу на книгу (30-40 витков — от их количества зависит пышность куклы),

снимите моток, пропустите конец нити через него и затяните узелком — это голова,

отступите 2 см от макушки и туго обмотайте красной нитью — получится шея,

сделайте второй моток для рук, отступите 1 см от краев и обмотайте красной нитью, формируя ладошки,

вставьте руки в тело куклы, обмотайте под грудью красной нитью крест-накрест,

разрежьте нитки на ладошках и юбке в местах перегиба, подровняйте края,

оберните голову белой тканью, повяжите платок из цветного лоскута,

вставьте деревянную шпажку внутрь куклы для устойчивости.

Готовую куколку можно украсить кружевом, передничком из яркой ткани или лентами. Такая поделка станет отличным оберегом и украшением дома на всю масленичную неделю.

