14 февраля 2026 в 15:25

Кукла-Масленица за четверть часа: спасительный мастер-класс

Кукла-Масленица за четверть часа: спасительный мастер-класс
В канун Масленицы детям, их родителям и педагогам предстоит изготовить немало тематических поделок для садиков и школ. Мы подскажем, как быстро подготовиться к проводам зимы — предлагаем простую идею изготовления яркой куклы из подручных материалов. Делаем куклу-Масленицу из ниток и ткани своими руками — этот мастер-класс подойдет детям от 5 до 10 лет и не требует сложных навыков.

Материалы и инструменты

Для работы понадобятся простые вещи, которые найдутся в каждом доме:

  • желтая или красная пряжа (чем толще нитки, тем пышнее получится кукла),

  • красная нить для обмотки (можно взять «Ирис»),

  • лоскуты белой и цветной ткани для головы и наряда,

  • книга или блокнот (для намотки ниток),

  • ножницы,

  • деревянная шпажка или палочка для основы,

  • вата или синтепон для головы.

Пошаговая инструкция

Делаем куклу-Масленицу из ниток и ткани своими руками всего за 15-20 минут:

  • намотайте желтую пряжу на книгу (30-40 витков — от их количества зависит пышность куклы),

  • снимите моток, пропустите конец нити через него и затяните узелком — это голова,

  • отступите 2 см от макушки и туго обмотайте красной нитью — получится шея,

  • сделайте второй моток для рук, отступите 1 см от краев и обмотайте красной нитью, формируя ладошки,

  • вставьте руки в тело куклы, обмотайте под грудью красной нитью крест-накрест,

  • разрежьте нитки на ладошках и юбке в местах перегиба, подровняйте края,

  • оберните голову белой тканью, повяжите платок из цветного лоскута,

  • вставьте деревянную шпажку внутрь куклы для устойчивости.

Готовую куколку можно украсить кружевом, передничком из яркой ткани или лентами. Такая поделка станет отличным оберегом и украшением дома на всю масленичную неделю.

Ранее мы рассказывали, как создать символ Масленицы своими руками с детьми.

Виктория Семенова
В. Семенова
