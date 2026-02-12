Крупное месторождение ценного минерала открыли в России Месторождение флюорита с запасами свыше 5 млн тонн открыли в Забайкалье

Специалисты АО «Росгео» нашли новое месторождение флюорита в Краснокаменском районе Забайкальского края, сообщила Росгеология. Запасы минерала превышают 5 млн тонн, оценочные работы завершились в 2025 году.

Это значительное событие, благодаря которому запасы флюорита в стране впервые за много лет выросли, и сразу на 17,5%. Это расширяет минерально-сырьевую базу Дальнего Востока и укрепляет сырьевую независимость России, — заявил главный геолог АО «Росгео» Артур Узюнкоян.

При обогащении флюорита получают концентраты двух видов. Металлургические используют как флюс при выпуске чугуна, стали, керамики, стекла и цемента. Кислотные применяют в производстве алюминия и сырья для фторсодержащей химии.

Месторождение находится рядом с инфраструктурой: в пяти километрах проходят автомобильная и железная дороги, расположены ТЭЦ и город Краснокаменск. Это позволит быстрее запустить разработку, пояснили в Росгеологии.

Ранее «Газпром нефть» открыла новое месторождение нефти в арктической зоне Ямало-Ненецкого автономного округа, оно стало крупнейшим за последние 30 лет. По словам главы компании Александра Дюкова, геологические запасы месторождения оцениваются в 55 млн тонн.