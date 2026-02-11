Зимняя Олимпиада — 2026
В арктической зоне ЯНАО открыли крупнейшее за 30 лет месторождение нефти

«Газпром нефть» открыла крупнейшее за 30 лет месторождение в ЯНАО

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
«Газпром нефть» открыла новое месторождение нефти в арктической зоне Ямало-Ненецкого автономного округа, оно стало крупнейшим за последние 30 лет, сообщил глава компании Александр Дюков. По его словам, которые приведены в заявлении «Газпром нефти», геологические запасы месторождения оцениваются в 55 млн тонн.

Это открытие, крупнейшее для Ямала за последние 30 лет, подтверждает, что ресурсная база нашей страны еще далеко не полностью изучена. И в Арктической зоне, и в Восточной Сибири, и на многих других территориях остаются возможности для поиска новых крупных и сверхкрупных месторождений углеводородов, — сказал он.

Дюков отметил, что компания продолжает активную разведку с применением цифровых моделей подземных пластов и технологий искусственного интеллекта. Данное открытие соответствует целям Энергетической стратегии России, в соответствии с которым развитие арктических проектов является ключевым приоритетом, добавил он.

Ранее компания «Газпром» установила новый исторический рекорд суточных поставок газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири». Поставки топлива идут в рамках долгосрочного договора купли-продажи с китайской корпорацией CNPC.

