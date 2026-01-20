Атака США на Венесуэлу
20 января 2026 в 20:58

Угостившая пирожками Путина пекарня рискует закрыться

Угостившая Путина пекарня «Машенька» может закрыться в середине 2026 года

Выпечка в пекарне «Машенька» Выпечка в пекарне «Машенька» Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Пекарня «Машенька» в Подмосковье, которая угощала президента России Владимира Путина пирожками после прямой линии, может закрыться уже в апреле-мае 2026 года, рассказал владелец бизнеса Денис Максимов в беседе с «Газетой.Ru». По его словам, причиной могут стать налоговые условия для малого общепита.

Безусловно, [обращение в ходе прямой линии] нам помогло. Перед Новым годом всегда ажиотаж, но здесь у нас он был вдвойне. <...> Оно помогло нам в достаточно низкий сезон — первую половину января — пройти хорошо. Количество людей и средний чек были на очень хорошем уровне, но проблему это не решает. <...> Если ничего не изменится, то мы, скорее всего, к маю тоже закроемся, — признался бизнесмен.

Максимов пояснил, что получение налоговой льготы могло бы улучшить ситуацию. Однако сейчас пекарни и общепит пока не включены в необходимый перечень отраслей Московской области. Владелец уточнил, что рентабельность пекарни составляет 15–16%, при этом по действующим правилам бизнесу предлагают платить 12% налога, из-за чего остается лишь 3–4% прибыли.

То есть 3–4%, возможно, останется на жизнь. Это как бы мне проще пойти в найм где-то работать, — заключил Максимов.

Ранее повар пекарни «Машенька» рассказала, из каких ингредиентов состоит каравай, который мог оказаться у Путина на столе. По ее словам, в него входят молоко, сливочное масло, яйца, сахар, дрожжи и соль. Она также подчеркнула, что готовит все блюда с душой.

