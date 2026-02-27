Зимняя Олимпиада — 2026
27 февраля 2026 в 23:32

В пост без сладкого не сижу, пеку пирожки с яблоком: хрустящие треугольники из теста фило

Фото: D-NEWS.ru
В Великий пост без сладкого не сижу, пеку пирожки с яблоком! Эти хрустящие треугольники из теста фило готовятся без яиц и молока по простому рецепту.

Для приготовления понадобится: 1 упаковка теста фило (разморозить согласно инструкции), 4-5 средних кисло-сладких яблок, 4 ст. л. сахара, 1 ч. л. корицы, 50 мл растительного масла, сахарная пудра для посыпки.

Рецепт: яблоки очистите от кожуры, нарежьте мелкими кубиками. В сковороде с небольшим количеством воды или масла потушите яблоки с сахаром и корицей до мягкости, остудите. Тесто фило очень тонкое и быстро сохнет, поэтому работайте быстро. Один лист теста смажьте растительным маслом с помощью кисточки, сверху положите второй лист и снова смажьте. Разрежьте стопку из двух листов на полоски шириной около 7-8 см. На край каждой полоски положите чайную ложку яблочной начинки. Заверните треугольником. Выложите треугольники на противень, застеленный пергаментом, смажьте сверху маслом. Выпекайте в разогретой до 180°C духовке 15-20 минут до золотистого цвета. Готовые пирожки посыпьте сахарной пудрой.

Ранее стало известно, как приготовить постную галету с грушами.

