Как приготовить грибную солянку, чтобы все попросили добавки

Этот суп можно готовить, когда хочется обмануть организм и подарить ему иллюзию наваристого мясного бульона, оставаясь в строгих рамках поста. Главное здесь — не пожалеть времени на правильный грибной отвар.

Для начала возьмите горсть сухих белых грибов, залейте их стаканом кипятка и оставьте под крышкой набухать, пока вы занимаетесь остальными делами. В это время в большой кастрюле с толстым дном разогрейте немного растительного масла и отправьте туда крупно нарезанную луковицу и одну натертую на крупной терке морковь.

Как только лук станет стеклянным и прозрачным, добавьте к нему 300 г свежих шампиньонов или вешенок, нарезанных довольно крупными пластинами, чтобы они чувствовались во рту. Пока грибы пускают сок и слегка зарумяниваются, настало время кислых нот. Нарежьте 200 г хорошей квашеной капусты — не слишком мелко, чтобы она не превратилась в кашу. Отправьте ее к грибам, влейте пару половников грибного настоя из сухих грибов, накройте крышкой и томите все вместе еще минут десять.

Теперь вернемся к сухим грибам. Размягчившиеся шляпки и ножки нарежьте соломкой и тоже бросьте в кастрюлю. Туда же влейте оставшуюся воду, в которой они настаивались, только аккуратно, через ситечко, чтобы случайный песок не испортил вкус. Залейте содержимое кастрюли полутора литрами горячей воды, бросьте пару лавровых листов, несколько горошин душистого перца и варите после закипания на самом тихом огне минут двадцать.

В самом конце добавьте пару столовых ложек томатной пасты, разведенной в половнике бульона. Дайте солянке прокипеть еще 5 минут и выключайте. Разливая по тарелкам, обязательно положите в каждую по кружочку лимона и горсть свежей зелени укропа. Этот суп, настоянный ночь, наутро становится только лучше.

Совет: чтобы придать солянке еще более глубокий оттенок, добавьте в самом конце варки немного жидкого дыма или пару сушеных черносливин.

Ранее мы писали о том, как похудеть к лету-2026