Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
26 февраля 2026 в 17:00

Как приготовить грибную солянку, чтобы все попросили добавки

Как приготовить грибную солянку, чтобы все попросили добавки Как приготовить грибную солянку, чтобы все попросили добавки Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Этот суп можно готовить, когда хочется обмануть организм и подарить ему иллюзию наваристого мясного бульона, оставаясь в строгих рамках поста. Главное здесь — не пожалеть времени на правильный грибной отвар.

Для начала возьмите горсть сухих белых грибов, залейте их стаканом кипятка и оставьте под крышкой набухать, пока вы занимаетесь остальными делами. В это время в большой кастрюле с толстым дном разогрейте немного растительного масла и отправьте туда крупно нарезанную луковицу и одну натертую на крупной терке морковь.

Как только лук станет стеклянным и прозрачным, добавьте к нему 300 г свежих шампиньонов или вешенок, нарезанных довольно крупными пластинами, чтобы они чувствовались во рту. Пока грибы пускают сок и слегка зарумяниваются, настало время кислых нот. Нарежьте 200 г хорошей квашеной капусты — не слишком мелко, чтобы она не превратилась в кашу. Отправьте ее к грибам, влейте пару половников грибного настоя из сухих грибов, накройте крышкой и томите все вместе еще минут десять.

Теперь вернемся к сухим грибам. Размягчившиеся шляпки и ножки нарежьте соломкой и тоже бросьте в кастрюлю. Туда же влейте оставшуюся воду, в которой они настаивались, только аккуратно, через ситечко, чтобы случайный песок не испортил вкус. Залейте содержимое кастрюли полутора литрами горячей воды, бросьте пару лавровых листов, несколько горошин душистого перца и варите после закипания на самом тихом огне минут двадцать.

В самом конце добавьте пару столовых ложек томатной пасты, разведенной в половнике бульона. Дайте солянке прокипеть еще 5 минут и выключайте. Разливая по тарелкам, обязательно положите в каждую по кружочку лимона и горсть свежей зелени укропа. Этот суп, настоянный ночь, наутро становится только лучше.

  • Совет: чтобы придать солянке еще более глубокий оттенок, добавьте в самом конце варки немного жидкого дыма или пару сушеных черносливин.

Ранее мы писали о том, как похудеть к лету-2026

простые рецепты
быстрые рецепты
рецепт
пост
грибы
пирожки
вегетарианство
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Главу Минфина Финляндии удивил собственный прогноз дефицита бюджета
В Госдуме ответили на вопрос о полной блокировке Telegram в начале апреля
«Абсолютно неприемлемо»: Иран отверг одно требование США
В кровати с двумя пятилетними: как педофила выследили по руке в порно
«Сладкая парочка»: Скабеева высмеяла романтический настрой Пашиняна и Туска
Путин поручил проработать вопрос передачи федеральных трасс регионам
В МИД раскрыли, к чему приведет отправка западных военных на Украину
«Коллектив умалишенных»: Захарова не сдержалась после предложения ЕС
Дмитриев прибыл в отель в Женеве для переговоров с США
Синоптик раскрыла, к чему приведет активное таяние снега в Москве
Выяснился статус отчима в деле о пропавшей в Смоленске девочке
«Позерство и пиар»: Мирошник оценил историю с бункером Зеленского
Перевозбудился и умер? Похититель попперсов загадочно скончался в Москве
Госдума определилась с датой рассмотрения кандидатур в ЦИК
«Живые "манекены"»: Мирошник раскрыл, как украинцы использовали пленных
В Петербурге девушка напала на мужчину и заставила заняться сексом
Принято окончательное решение о Telegram в России
«Нужно заявить открыто»: Зеленского уличили во лжи о неисправности «Дружбы»
Дочь экс-принца Эндрю заметили улыбающейся после ареста отца
Экс-депутат Рады объяснил, почему переговоры в Женеве зашли в тупик
Дальше
Самое популярное
Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления
Семья и жизнь

Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления

На завтраки в пост радую себя домашней выпечкой: картофельные лепешки с карамелизированным луком
Общество

На завтраки в пост радую себя домашней выпечкой: картофельные лепешки с карамелизированным луком

Зразы больше не делаю! Готовлю картофельные шайбочки с сыром и чесноком — без возни, без панировки, а вкус — объедение
Общество

Зразы больше не делаю! Готовлю картофельные шайбочки с сыром и чесноком — без возни, без панировки, а вкус — объедение

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.