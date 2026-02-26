Горячие грибы с сырной шапочкой: эти шампиньоны исчезают со сковороды, еще не остыв. Чеснок и моцарелла — идеальный дуэт

Горячие грибы с сырной шапочкой: эти шампиньоны исчезают со сковороды, еще не остыв. Чеснок и моцарелла — идеальный дуэт

Четыре ингредиента, минимум усилий — и на сковороде рождается маленькое чудо. Крупные шампиньоны, обжаренные на сливочном масле до золотистой корочки, пахнут орехами и уютом. Чеснок и петрушка врываются в последний момент, отдавая свой аромат, но не успевая сгореть. А финальный аккорд — шапка из расплавленной моцареллы, которая тянется за каждым грибом, как обещание сытного счастья.

400-500 г шампиньонов мою, обсушиваю и, если грибы крупные, разрезаю пополам или на четвертинки. На сильном огне разогреваю сковороду и растапливаю 20 г сливочного масла. Выкладываю грибы в один слой и обжариваю, не мешая часто, 4-5 минут до появления глубокой золотистой корочки. Когда грибы зарумянились, добавляю чайную ложку соли и щепотку сладкого молотого перца или хлопьев чили. Продолжаю жарить, помешивая, пока грибы не начнут выделять сок. В этот момент добавляю 3-4 мелко рубленых зубчика чеснока и горсть измельченной петрушки.

Обжариваю все вместе еще 1-2 минуты, постоянно помешивая, чтобы чеснок отдал аромат, но не подгорел. Сверху равномерно распределяю 50 г моцареллы (можно нарвать руками на маленькие кусочки). Накрываю сковороду крышкой, убавляю огонь до минимума и даю сыру расплавиться ровно 1 минуту. Подаю немедленно, прямо в сковороде или переложив в тарелку, посыпав свежей зеленью.

Ранее сообщалось о рецепте рыбы из Китая. Эти медальоны из скумбрии в цитрусово-соевом маринаде получаются очень сочными и ароматными.