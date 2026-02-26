Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
26 февраля 2026 в 12:56

Горячие грибы с сырной шапочкой: эти шампиньоны исчезают со сковороды, еще не остыв. Чеснок и моцарелла — идеальный дуэт

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Четыре ингредиента, минимум усилий — и на сковороде рождается маленькое чудо. Крупные шампиньоны, обжаренные на сливочном масле до золотистой корочки, пахнут орехами и уютом. Чеснок и петрушка врываются в последний момент, отдавая свой аромат, но не успевая сгореть. А финальный аккорд — шапка из расплавленной моцареллы, которая тянется за каждым грибом, как обещание сытного счастья.

400-500 г шампиньонов мою, обсушиваю и, если грибы крупные, разрезаю пополам или на четвертинки. На сильном огне разогреваю сковороду и растапливаю 20 г сливочного масла. Выкладываю грибы в один слой и обжариваю, не мешая часто, 4-5 минут до появления глубокой золотистой корочки. Когда грибы зарумянились, добавляю чайную ложку соли и щепотку сладкого молотого перца или хлопьев чили. Продолжаю жарить, помешивая, пока грибы не начнут выделять сок. В этот момент добавляю 3-4 мелко рубленых зубчика чеснока и горсть измельченной петрушки.

Обжариваю все вместе еще 1-2 минуты, постоянно помешивая, чтобы чеснок отдал аромат, но не подгорел. Сверху равномерно распределяю 50 г моцареллы (можно нарвать руками на маленькие кусочки). Накрываю сковороду крышкой, убавляю огонь до минимума и даю сыру расплавиться ровно 1 минуту. Подаю немедленно, прямо в сковороде или переложив в тарелку, посыпав свежей зеленью.

Ранее сообщалось о рецепте рыбы из Китая. Эти медальоны из скумбрии в цитрусово-соевом маринаде получаются очень сочными и ароматными.

Проверено редакцией
еда
рецепты
грибы
сыры
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Орбан решил «натравить» особую миссию ЕС на Киев
Захарова обнаружила закономерность в преступлениях Киева
Волгоградская пенсионерка погибла во дворе под колесами грузовика
Песков обозначил отношение России к участию США в переговорах по Украине
Песков раскрыл отношение США к переговорным трекам с Россией
Стало известно, как мошенники подстраивают свои схемы к 8 Марта
Ювелир перечислила, какие кольца могут треснуть из-за мороза
«Не стоит высоко»: Песков оценил возможное участие в Совете мира
Песков раскрыл главную цель встречи на высшем уровне по Украине
В Кремле описали отношение к позиции Венгрии и Словакии по «Дружбе»
Глава Сбербанка раскрыл положительную сторону ключевой ставки 12%
В Турции раскрыли, как именно разбился истребитель F-16
«Желаемое за действительное»: Лавров иронично высказался о «коалиции» из ЕС
«Стало обыденным»: Захарова указала на ужасающую правду о действиях Киева
Песков предостерег от одной ошибки в теме переговоров по Украине
Песков указал на «очевидно недружественное» окружение Белоруссии
Диетолог перечислила главные источники омега-3
В Совфеде назвали возможную причину переноса переговоров по Украине
Песков напомнил о ядерном факторе на переговорах
Эколог предупредил москвичей о появлении пауков в квартирах
Дальше
Самое популярное
Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления
Семья и жизнь

Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления

На завтраки в пост радую себя домашней выпечкой: картофельные лепешки с карамелизированным луком
Общество

На завтраки в пост радую себя домашней выпечкой: картофельные лепешки с карамелизированным луком

Зразы больше не делаю! Готовлю картофельные шайбочки с сыром и чесноком — без возни, без панировки, а вкус — объедение
Общество

Зразы больше не делаю! Готовлю картофельные шайбочки с сыром и чесноком — без возни, без панировки, а вкус — объедение

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.