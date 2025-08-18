Политолог оценил, состоится ли четырехсторонняя встреча по Украине

Политолог-американист Павел Дубравский считает, что четырехсторонняя встреча по украинского кризису с лидерами ЕС, как предложил президент Франции Эммануэль Макрон, вряд ли состоится. В разговоре с NEWS.ru эксперт подчеркнул, что глава Белого дома Дональд Трамп пойдет на это только в том случае, если Европа возьмет на себя все издержки по восстановлению Украины.

Что касается Трампа, согласится ли он, например, на предложение Макрона о четырехсторонней встречи? Честно говоря, пока не уверен, потому что мне кажется, что Трамп мало заинтересован в этой встрече, если только Европа не возьмет на себя издержки экономические по восстановлению Украины, возможно, по военному контингенту, присутствию на Украине, — пояснил политолог.

Дубравский отметил, что вариант с присутствием военного европейского контингента на Украине не устроит Россию. По его словам, Европе практические нечего предложить Москве.

Поэтому я бы сказал так, что встреча-то возможна. Вопрос в том, предложат ли что-то и принесут ли что-то за стол переговоров европейцы, потому что, например, для российской стороны у них сейчас ничего нет. Потенциально они могли бы смягчить санкции. Этот вариант даже обсуждался не на этой встрече, он публично обсуждался ранее европейскими лидерами. Но для этого должен быть тогда зафиксирован прогресс сегодня, — заключил Дубравский.

Ранее Трамп рассказал, что Европа готова предоставить Украине гарантии безопасности, а Соединенные Штаты окажут в этом поддержку. Однако он не уточнил, в каком именно виде будет осуществляться помощь США.