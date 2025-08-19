Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
19 августа 2025 в 00:18

«Декларация»: военэксперт об обещаниях аналога пятой статьи НАТО для Киева

Военэксперт Дандыкин: обещания Киеву аналога пятой статьи НАТО невыполнимы

Урсула фон дер Ляйен Урсула фон дер Ляйен Фото: Johannes Neudecker/dpa/Global Look Press

Обещания Украине аналога пятой статьи НАТО невыполнимы, заявил NEWS.ru военный эксперт Василий Дандыкин. По его словам, не все хотят помогать Киеву, поэтому ситуация складывается неопределенная.

Не все этого хотят ― приходить на помощь киевскому режиму. Словакия, Венгрия и другие желания послать туда контингент не поддерживают. Все это декларация, мне кажется, но она практически невыполнима. То есть это опять исходит из чего? Надо что-то говорить Урсуле фон дер Ляйен, — отметил эксперт.

Ранее журналисты газеты Times предположили, что встреча лидера Украины Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом не приведет к заключению сделки по урегулированию конфликта. По их словам, переговоры рассматриваются только как очередной этап переговорного процесса.

Тем временем телеканал Sky News выразил мнение, что Владимир Зеленский понимает, что может снова оказаться в политической засаде из-за встречи с главой Белого дома Дональдом Трампом. Как утверждает источник, украинский лидер вынужден изображать добровольного участника переговоров, хотя на деле не хочет этого диалога.

Украина
Владимир Зеленский
США
НАТО
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Декларация»: военэксперт об обещаниях аналога пятой статьи НАТО для Киева
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 19 августа 2025 года
Бородина, Бузова, Собчак: составлен список звезд «Дома-2», сыгравших в кино
Политолог оценил, состоится ли четырехсторонняя встреча по Украине
Боец СВО спасся от взрыва благодаря подаренной ребенком игрушке
«Добился своего»: политолог о встрече Трампа, Зеленского и лидеров ЕС
В работе Starlink в США зафиксировали масштабный сбой
Опубликован календарь школьных каникул на грядущий учебный год
Мерц призвал к прекращению огня на Украине до следующей встречи
Трамп заявил, что поднимет на встрече с Зеленским и ЕС два важных вопроса
Один европейский политик опоздал на встречу Зеленского с лидерами Запада
Трамп высказался по поводу трехсторонней встречи РФ, США и Украины
Стало известно, что США ждут от Зеленского
Трамп сделал совместное фото с европейскими лидерами
В Госдуме раскрыли выгоду США от текущей ситуации на Украине
«Купить Зеленскому остров»: Трампу дали совет, как получить премию мира
Профайлер указал на интересную деталь в отношении Трампа к Зеленскому
В Европе пожаловались на работу YouTube
Трамп назвал возможный срок решения вопроса об отправке войск США в Киев
Super узнал об избиении любовника Полины Дибровой
Дальше
Самое популярное
Греческие оладьи из кабачков! Самый вкусный и простой рецепт за 7 минут!
Общество

Греческие оладьи из кабачков! Самый вкусный и простой рецепт за 7 минут!

Вкуснее запеканки! Рулетики из кабачков с куриным фаршем и сыром за полчаса
Общество

Вкуснее запеканки! Рулетики из кабачков с куриным фаршем и сыром за полчаса

Сажаю в сентябре — и уже весной получаю ковер из цветов: растет везде
Общество

Сажаю в сентябре — и уже весной получаю ковер из цветов: растет везде

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.