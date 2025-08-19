Обещания Украине аналога пятой статьи НАТО невыполнимы, заявил NEWS.ru военный эксперт Василий Дандыкин. По его словам, не все хотят помогать Киеву, поэтому ситуация складывается неопределенная.

Не все этого хотят ― приходить на помощь киевскому режиму. Словакия, Венгрия и другие желания послать туда контингент не поддерживают. Все это декларация, мне кажется, но она практически невыполнима. То есть это опять исходит из чего? Надо что-то говорить Урсуле фон дер Ляйен, — отметил эксперт.

Ранее журналисты газеты Times предположили, что встреча лидера Украины Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом не приведет к заключению сделки по урегулированию конфликта. По их словам, переговоры рассматриваются только как очередной этап переговорного процесса.

Тем временем телеканал Sky News выразил мнение, что Владимир Зеленский понимает, что может снова оказаться в политической засаде из-за встречи с главой Белого дома Дональдом Трампом. Как утверждает источник, украинский лидер вынужден изображать добровольного участника переговоров, хотя на деле не хочет этого диалога.