Встреча Трампа, Зеленского и лидеров ЕС в Белом доме завершилась

Встреча президента США Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским и европейскими лидерами в Белом доме завершилась, пишет пул Белого дома со ссылкой на американскую администрацию. Подробностей там не уточнили.

Многосторонняя встреча в Восточном зале завершилась, – сказано в сообщении.

Ранее Трамп во время встречи с Зеленским пошутил об отсутствии выборов на Украине. Глава Белого дома с иронией пообещал попробовать отменить избирательный процесс по примеру Зеленского, когда его президентский срок будет подходить к концу.

Также глава Белого дома подчеркнул, что обладает необходимым опытом для решения сложных международных кризисов. Он резко раскритиковал своих противников, назвав их «глупыми людьми» без здравого смысла.

Тем временем политолог-американист Павел Дубравский констатировал, что Трамп убедил европейских партнеров в верности своей позиции во время встречи. В разговоре с NEWS.ru эксперт подчеркнул, что единственным исключением стали только президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер ФРГ Фридрих Мерц.

