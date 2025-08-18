«Добился своего»: политолог о встрече Трампа, Зеленского и лидеров ЕС

Президент США Дональд Трамп убедил европейских партнеров в верности своей позиции во время встречи, считает политолог-американист Павел Дубравский. В разговоре с NEWS.ru эксперт подчеркнул, что единственным исключением стали только президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер ФРГ Фридрих Мерц.

Мне кажется, что Трамп добился своего, он смог убедить европейских партнеров в том, что его позиция более верная, чем их. Единственное исключение это Макрон и Мерц, потому что они выступили за прекращение огня, а вот Трамп все-таки выступает также, как и Путин, потому что Путин его убедил, за остановку конфликта, постоянную остановку, — пояснил политолог.

Дубравский обратил внимание, что остановка огня — более длительный процесс, но она приведет к более прочному миру. По его словам, в ходе самих переговоров европейские лидеры уважительно отнеслись к Трампу, отметив его вклад в процесс урегулирования украинского кризиса.

Что касается самих переговоров, мне кажется, что видно было, что европейские лидеры уважили Трампа, несколько раз подчеркнули его важность, его вклад в этот конфликт, поэтому мне кажется, что в этом плане они, может, и приехали поддерживать Зеленского, но пока выглядит так, что не готовы отстаивать до конца некоторые свои позиции. Опять же исключение, наверное, это Макрон и Мерц, — заключил Дубравский.

Мерц ранее заявил, что следует добиться прекращения огня до следующей встречи по вопросу украинского конфликта. По его мнению, без этого переговоры не могут состояться.