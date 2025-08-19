Как Яблочный Спас январь предскажет и почему не гоняют мух 19 августа

19 августа на Руси отмечали большой праздник — Яблочный Спас, или Преображение Господне. Этот день считался рубежом, когда жаркое лето начинает уступать место осени: «Пришел второй Спас — держи рукавицы про запас», «Второй Спас шубу припас». Крестьяне внимательно наблюдали за природой, поведением животных и погодой, чтобы предугадать будущее.
Погодные приметы на Яблочный Спас
Считалось, что погода на Яблочный Спас указывает на характер будущего января. Теплый и солнечный день предвещал снежную, но не слишком морозную зиму. Жаркий день, напротив, сулил суровые морозы зимой. «Какой Яблочный Спас, таким и январь будет».
Сухая погода 19 августа обещала мало дождей осенью. Дождливый же Спас предсказывал дождливую и промозглую осень. «Каков день на второй Спас, таков и Покров» (т. е. 14 октября).
Заметив, что листья на деревьях уже начали активно желтеть, ожидали скорого прихода осенних холодов.
Как узнать погоду по поведению живности 19 августа
Поведение домашнего скота служило важным сигналом. Если коровы вечером начинали громко и тревожно реветь, это расценивалось как верная примета приближающегося дождя. Свиньи, с особым усердием валяющиеся в грязи, тоже предупреждали о непогоде.
Считалось особым знаком, если в этот день на человека дважды садилась муха. Это сулило удачу и даже богатство на весь грядущий год. Главное условие — насекомое нельзя было сгонять или убивать, нужно было терпеливо дождаться, пока оно улетит само. Убивать любых насекомых (комаров, мошек) в этот день строго запрещалось, чтобы не навлечь беду.
Что нельзя делать на Яблочный Спас
Любая тяжелая работа по дому, в поле или огороде (стирка, уборка, строительство) находилась под строгим запретом. Исключение делалось только для приготовления пищи.
Так как праздник приходится на строгий Успенский пост, шумные гулянья, обильные застолья с мясными блюдами и алкоголем были недопустимы.
До обряда освящения в церкви вкушать яблоки нового урожая (особенно женщинам) считалось грехом, способным навлечь неприятности.
Что нужно сделать обязательно на второй Спас
Дом к празднику должен быть чистым. Уборку следовало завершить за 1–2 дня до 19 августа, так как в сам Спас работать было нельзя.
Главный обряд дня — принести в церковь яблоки (а также другие фрукты и овощи) для освящения. После этого их можно было есть и использовать для приготовления блюд.
Первое освященное яблоко ели, загадывая сокровенное желание, искренне веря в его исполнение.
Обязательно нужно было раздать освященные яблоки и угощения (пироги, шарлотки на постном тесте) родным, соседям, гостям, а особенно — нуждающимся, нищим и больным. Считалось, что это приносит благополучие и гарантирует урожай в следующем году.
Родителям, потерявшим детей, полагалось отнести освященные яблоки на их могилы.
Некоторые совершали старинный обряд очищения дома от негатива с помощью яблока и восковой свечи, хотя Церковь его и не одобряла.
Яблочный Спас 19 августа — это сплетение православной традиции (Преображение Господне) и глубоких народных корней, связанных с циклом природы, урожаем и верой в знамения, посылаемые через погоду и живой мир.
