Как Яблочный Спас январь предскажет и почему не гоняют мух 19 августа

Приметы на 19 августа — что можно и нельзя делать на Яблочный Спас

19 августа на Руси отмечали большой праздник — Яблочный Спас, или Преображение Господне. Этот день считался рубежом, когда жаркое лето начинает уступать место осени: «Пришел второй Спас — держи рукавицы про запас», «Второй Спас шубу припас». Крестьяне внимательно наблюдали за природой, поведением животных и погодой, чтобы предугадать будущее.

Погодные приметы на Яблочный Спас

  • Считалось, что погода на Яблочный Спас указывает на характер будущего января. Теплый и солнечный день предвещал снежную, но не слишком морозную зиму. Жаркий день, напротив, сулил суровые морозы зимой. «Какой Яблочный Спас, таким и январь будет».

  • Сухая погода 19 августа обещала мало дождей осенью. Дождливый же Спас предсказывал дождливую и промозглую осень. «Каков день на второй Спас, таков и Покров» (т. е. 14 октября).

  • Заметив, что листья на деревьях уже начали активно желтеть, ожидали скорого прихода осенних холодов.

Как узнать погоду по поведению живности 19 августа

  • Поведение домашнего скота служило важным сигналом. Если коровы вечером начинали громко и тревожно реветь, это расценивалось как верная примета приближающегося дождя. Свиньи, с особым усердием валяющиеся в грязи, тоже предупреждали о непогоде.

  • Считалось особым знаком, если в этот день на человека дважды садилась муха. Это сулило удачу и даже богатство на весь грядущий год. Главное условие — насекомое нельзя было сгонять или убивать, нужно было терпеливо дождаться, пока оно улетит само. Убивать любых насекомых (комаров, мошек) в этот день строго запрещалось, чтобы не навлечь беду.

Как Яблочный Спас январь предскажет и почему не гоняют мух 19 августа

Что нельзя делать на Яблочный Спас

  • Любая тяжелая работа по дому, в поле или огороде (стирка, уборка, строительство) находилась под строгим запретом. Исключение делалось только для приготовления пищи.

  • Так как праздник приходится на строгий Успенский пост, шумные гулянья, обильные застолья с мясными блюдами и алкоголем были недопустимы.

  • До обряда освящения в церкви вкушать яблоки нового урожая (особенно женщинам) считалось грехом, способным навлечь неприятности.

Что нужно сделать обязательно на второй Спас

  • Дом к празднику должен быть чистым. Уборку следовало завершить за 1–2 дня до 19 августа, так как в сам Спас работать было нельзя.

  • Главный обряд дня — принести в церковь яблоки (а также другие фрукты и овощи) для освящения. После этого их можно было есть и использовать для приготовления блюд.

  • Первое освященное яблоко ели, загадывая сокровенное желание, искренне веря в его исполнение.

  • Обязательно нужно было раздать освященные яблоки и угощения (пироги, шарлотки на постном тесте) родным, соседям, гостям, а особенно — нуждающимся, нищим и больным. Считалось, что это приносит благополучие и гарантирует урожай в следующем году.

  • Родителям, потерявшим детей, полагалось отнести освященные яблоки на их могилы.

  • Некоторые совершали старинный обряд очищения дома от негатива с помощью яблока и восковой свечи, хотя Церковь его и не одобряла.

Яблочный Спас 19 августа — это сплетение православной традиции (Преображение Господне) и глубоких народных корней, связанных с циклом природы, урожаем и верой в знамения, посылаемые через погоду и живой мир.

Ранее мы поделились лунным календарем на август 2025 года.

