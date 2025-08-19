Как Яблочный Спас январь предскажет и почему не гоняют мух 19 августа

Поведение домашнего скота служило важным сигналом. Если коровы вечером начинали громко и тревожно реветь, это расценивалось как верная примета приближающегося дождя. Свиньи, с особым усердием валяющиеся в грязи, тоже предупреждали о непогоде.

Считалось особым знаком, если в этот день на человека дважды садилась муха. Это сулило удачу и даже богатство на весь грядущий год. Главное условие — насекомое нельзя было сгонять или убивать, нужно было терпеливо дождаться, пока оно улетит само. Убивать любых насекомых (комаров, мошек) в этот день строго запрещалось, чтобы не навлечь беду.