24 августа 2025 в 02:30

В Нидерландах выступили за депортацию украинцев

Нидерландская крайне правая Партия свободы хочет депортации украинских мужчин

Нидерландская крайне правая Партия свободы намерена в случае прихода к власти добиться депортации украинских мужчин призывного возраста. Инициатива предполагает исключение из общеевропейской директивы о временной защите для этой категории беженцев, указано в одном из положений предвыборной программы.

Вооруженным силам Украины нужны новые люди. В этой связи мы, придя к власти, будем отправлять совершеннолетних украинских мужчин из Нидерландов обратно в их страну, — указали депутаты.

Партия, известная своей жесткой антииммиграционной позицией, обосновывает это предложение необходимостью усиления украинской армии. В документе также заявлено о намерении приостановить программы воссоединения семей для беженцев и усилить полицию по делам иностранцев.

Досрочные парламентские выборы в Нидерландах назначены на 29 октября после распада правящей коалиции, из которой вышла Партия свободы. В настоящее время фракция занимает ведущие позиции в предвыборных опросах.

Ранее сообщалось, что США приступили к депортации украинских беженцев. В рамках борьбы с нелегальной миграцией этой процедуре будут подвергнуты тысячи украинцев. Большая часть из них прибыла по программе «Единение для Украины», когда хозяином Белого дома был Джо Байден.

