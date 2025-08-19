Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Депутат призвал бизнесменов изменить формат корпоративной рекламы

Депутат Иванов призвал бизнес рекламировать традиционные ценности

Российским бизнесменам следует изменить формат корпоративной рекламы, сделав акцент на традиционных ценностях, заявил NEWS.ru депутат Брянской областной думы и председатель общественного движения «Россия Православная» Михаил Иванов. Он подчеркнул, что реклама должна соответствовать курсу государственной политики на укрепление духовно-нравственных основ общества.

Современный бизнес несет не только экономическую, но и социальную ответственность. Рекламные сообщения крупных компаний должны гармонично сочетаться с курсом госполитики на укрепление традиционных духовно-нравственных основ нашего общества. Рекламные образы должны отражать традиционную семью как норму. Мы поддерживаем инициативы компаний, которые в своей рекламе показывают многодетные семьи, уважение к старшим, традиционные семейные роли. Мы предлагаем рассмотреть возможность налоговых льгот или других преференций для бизнеса, который активно продвигает в своей рекламе традиционные ценности, — пояснил Иванов.

Он отметил, что реклама является мощным инструментом формирования общественных ценностей и российский бизнес должен противостоять западным корпорациям, продвигающим чуждые идеи. По его мнению, особое внимание следует уделить теме 80-летия Победы, интегрируя историческую память в маркетинговые стратегии.

Каждый рекламный ролик или баннер — это не просто информация о товаре, это мощный инструмент формирования ценностей. Мы видим, как западные корпорации продвигают чуждые нам идеи. Наш бизнес должен стать оплотом традиционных ценностей — семьи, патриотизма, уважения к истории и культуре. В год 80-летия Победы особенно актуально включать в рекламные кампании историческую память, уважение к подвигу наших предков. Это не просто дань уважения — это инвестиция в будущее, в воспитание молодого поколения, — резюмировал Иванов.

Ранее председатель комиссии Общественной палаты по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко заявил, что россиян нужно ограничить в выборе неблагозвучных и «неодушевленных» имен для своих детей. По его словам, это позволит защитить права самого ребенка.

