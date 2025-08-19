Российским бизнесменам следует изменить формат корпоративной рекламы, сделав акцент на традиционных ценностях, заявил NEWS.ru депутат Брянской областной думы и председатель общественного движения «Россия Православная» Михаил Иванов. Он подчеркнул, что реклама должна соответствовать курсу государственной политики на укрепление духовно-нравственных основ общества.

Современный бизнес несет не только экономическую, но и социальную ответственность. Рекламные сообщения крупных компаний должны гармонично сочетаться с курсом госполитики на укрепление традиционных духовно-нравственных основ нашего общества. Рекламные образы должны отражать традиционную семью как норму. Мы поддерживаем инициативы компаний, которые в своей рекламе показывают многодетные семьи, уважение к старшим, традиционные семейные роли. Мы предлагаем рассмотреть возможность налоговых льгот или других преференций для бизнеса, который активно продвигает в своей рекламе традиционные ценности, — пояснил Иванов.

Он отметил, что реклама является мощным инструментом формирования общественных ценностей и российский бизнес должен противостоять западным корпорациям, продвигающим чуждые идеи. По его мнению, особое внимание следует уделить теме 80-летия Победы, интегрируя историческую память в маркетинговые стратегии.

Каждый рекламный ролик или баннер — это не просто информация о товаре, это мощный инструмент формирования ценностей. Мы видим, как западные корпорации продвигают чуждые нам идеи. Наш бизнес должен стать оплотом традиционных ценностей — семьи, патриотизма, уважения к истории и культуре. В год 80-летия Победы особенно актуально включать в рекламные кампании историческую память, уважение к подвигу наших предков. Это не просто дань уважения — это инвестиция в будущее, в воспитание молодого поколения, — резюмировал Иванов.

