Минфин предложил снизить порог уплаты НДС для бизнеса Минфин в 2026 году снизит порог доходов по уплате НДС до 10 млн рублей

Министерство финансов РФ снизит до 10 млн рублей порог доходов для предпринимателей по упрощенной системе налогообложения, после превышения которого возникает обязанность уплаты НДС, говорится на официальном сайте ведомства. Сейчас он составляет 60 млн рублей.

Снижение порога доходов для налогоплательщиков, применяющих упрощенную систему налогообложения, при превышении которого возникает обязанность по уплате НДС, с 60 млн рублей до 10 млн рублей, — сказано в сообщении.

Минфин отмечает, что такое решение поспособствует эффективнее пресекать схемы дробления, а также даст растущим компаниям возможность мягко перейти на общую систему налогообложения.

Также Минфин предложил повысить ставку НДС с 20% до 22%. Новые правила могут вступить в силу уже с января 2026 года. В ведомстве считают, что эта мера позволит укрепить бюджет, однако эксперты предупреждают о росте нагрузки на бизнес и сокращении инвестиций. При этом льготная ставка в 10% сохранится для социально значимых товаров, включая продукты, лекарства и детские товары.