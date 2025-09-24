Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
24 сентября 2025 в 10:05

Минфин предложил снизить порог уплаты НДС для бизнеса

Минфин в 2026 году снизит порог доходов по уплате НДС до 10 млн рублей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Министерство финансов РФ снизит до 10 млн рублей порог доходов для предпринимателей по упрощенной системе налогообложения, после превышения которого возникает обязанность уплаты НДС, говорится на официальном сайте ведомства. Сейчас он составляет 60 млн рублей.

Снижение порога доходов для налогоплательщиков, применяющих упрощенную систему налогообложения, при превышении которого возникает обязанность по уплате НДС, с 60 млн рублей до 10 млн рублей,сказано в сообщении.

Минфин отмечает, что такое решение поспособствует эффективнее пресекать схемы дробления, а также даст растущим компаниям возможность мягко перейти на общую систему налогообложения.

Также Минфин предложил повысить ставку НДС с 20% до 22%. Новые правила могут вступить в силу уже с января 2026 года. В ведомстве считают, что эта мера позволит укрепить бюджет, однако эксперты предупреждают о росте нагрузки на бизнес и сокращении инвестиций. При этом льготная ставка в 10% сохранится для социально значимых товаров, включая продукты, лекарства и детские товары.

налоги
Минфин
бизнес
предприниматели
НДС
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 24 сентября: где сбои в РФ
Песков объяснил, как Путин «протягивает руку» США
Песков раскрыл, консолидированы ли россияне вокруг Путина
Песков раскрыл характер отношений Путина и Трампа
Ситуация в аэропортах РФ 24 сентября: задержки рейсов, что в Москве и Сочи
В Госдуме раскрыли истинный смысл слов Трампа об украинских территориях
Песков назвал сроки проведения прямой линии с Путиным
В Кремле ответили Трампу на сравнение России с «бумажным тигром»
Молодая россиянка похитила брендовые часы в аэропорту Пулково
«Предложит зеленому капитуляцию»: Медведев об уходе Трампа из реальности
Обещавшего служить России Краснова назначили председателем Верховного суда
Кондитеры пожаловались на инфляцию
Домохозяйка из Подмосковья не угадала ни одного числа и выиграла в лотерее
В МИД России обратили внимание на «кровавый фон» Генассамблеи ООН
Поданные в приемную Путина жалобы сократились по одной причине
«Победа Киева»: Медведев о фантазиях Трампа после встречи с Зеленским
Орнитолог рассказал, как лучше изготовить кормушку для маленьких птиц
В Кремле объяснили, для чего продолжается СВО
Оливье нового поколения: готовим с гранатом и копченой грудкой
Раскрыто значение поправок о производстве комплектующих для авиации
Дальше
Самое популярное
«По-другому не подойти»: стало известно, откуда ВСУ могли атаковать Крым
Регионы

«По-другому не подойти»: стало известно, откуда ВСУ могли атаковать Крым

Атака беспилотников на Москву 22 сентября: какие последствия, что известно
Москва

Атака беспилотников на Москву 22 сентября: какие последствия, что известно

Появилась новая информация об атаке БПЛА на Москву
Москва

Появилась новая информация об атаке БПЛА на Москву

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.