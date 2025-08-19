Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
19 августа 2025 в 04:48

Политолог поделился ожиданиями о возможной трехсторонней встрече по Украине

Политолог Павлив: Киев будет тормозить процесс при подписании меморандума с РФ

Фото: Will Oliver — Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

Украина будет тормозить процесс при подписании меморандума с РФ, заявил NEWS.ru политтехнолог Михаил Павлив. По его словам, Киеву важно сейчас переждать, потянуть время, а потом вновь начать продвигать свои цели.

Я думаю, будет движение некое к трехсторонней встрече, она даже может состояться, даже может быть подписан некий меморандум. Но в головах у первых лиц киевского режима, конкретно Зеленского, а также их наставников, наперсников из Лондона, Парижа и Берлина, я думаю, аналогия некая с событиями парижского саммита нормандской четверки. Когда Украина подписала некий алгоритм, грубо говоря, подтвердила и потом просто предпринимала все усилия, чтобы его сорвать, оттягивая время, — констатировал Павлив.

Он уточнил, что президент Украины Владимир Зеленский и его союзники не хотят конфликтовать с президентом США Дональдом Трампом. Эксперт добавил, что в беседе с американским лидером Киев сейчас готов подтвердить что угодно.

Я думаю, сейчас они готовятся к такому сценарию. Подтвердить все, что угодно Трампу, возможно, подписать некие документы с Россией, некий меморандум движения к мирному соглашению и потом просто его затягивать. Пока выглядит все так, что они просто не вступили в конфликт с Трампом, не пытаются конфликтовать. Сейчас для них просто перетерпеть, переждать время, — пояснил он.

Ранее депутат Госдумы Алексей Чепа заявил, что встреча Зеленского с Трампом может стать для него последней, если он проявит неадекватное поведение. Парламентарий пояснил, что предстоящие переговоры будут ключевыми, поскольку определят дальнейшие контакты между лидерами.

Владимир Зеленский
Украина
США
Дональд Трамп
