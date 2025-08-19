В Киеве заговорили о законе про передачу части ДНР в Николаевскую область, заявил NEWS.ru военный эксперт Василий Дандыкин. По его словам, эта уловка едва ли даст результаты, тем более что европейские лидеры начали «менжеваться».

Как в Раде заявляют о законе про передачу оккупированной части ДНР в Николаевскую область. Где вариант, что мы не войдем в Николаевскую область, — создание зоны безопасности. Кстати, Кинбурнская коса входят в состав Николаевской области, а там наши гарнизоны. Здесь очень много интересного, но, во всяком случае, видно, что они менжуются, включая и [генерального секретаря НАТО Марк] Рютте. Он пока не подавал голос. Особенно [глава Еврокомиссии] Урсула фон дер Ляйен: мы не оставим в беде! А [президент Франции Эммануэль] Макрон уже заявил, что можно территорию уступить хотя бы временно, — констатировал Дандыкин.

Эксперт напомнил, что президент США Дональд Трамп уверен: мирные переговоры можно вести и без прекращения огня, на чем настаивал президент Украины Владимир Зеленский и его союзники. Однако едва ли у американского лидера получится переубедить их в этом вопросе, подчеркнул собеседник издания.

Ранее политолог Александр Перенджиев выразил мнение, что президент Украины Зеленский никогда не откажется от Крыма. По его словам, украинский лидер понимает, что любые заявления об отказе от территорий могут спровоцировать дальнейшие требования.