Пыльца сегодня в Москве: прогноз SILAM на 23 августа, холод и грибки

Уровень пыльцы в столице и ближайших окрестностях сегодня вызывает тревогу у чувствительных горожан. Делимся актуальной информацией для всех, кто страдает от поллиноза.

Мониторинг пыльцы в Москве сегодня

Погода в столице делает резкую попытку движения в сторону осени. В субботу, 23 августа, синоптики прогнозируют прохладный день с температурой не выше +16 °C. Небо будет затянуто облаками, но дождь, однако, маловероятен. Такая влажная и прохладная погода благоприятствует распространению спор грибов.

Прогноз пыльцы сегодня в Москве: 23 августа

Ситуация с уровнем пыльцы сейчас отличается неоднозначностью. Активность сорных и злаковых трав спала до минимума из-за дождливой погоды.

Однако в воздухе аллергиков подстерегает опасность подстерегает другого рода. Концентрация спор плесневых грибов остается крайне высокой. Альтернария, один из основных врагов для астматиков, присутствует в воздухе в большом количестве. Ее споры буквально наполняют атмосферу города. Но настоящим рекордсменом становится кладоспориум. Уровень его спор оценивается как очень высокий, что создает серьезную нагрузку на дыхательную систему чувствительных людей.

Сезон полыни продолжается, однако ее уровень пыльцы в воздухе нынче минимален.

Несмотря на прохладу, которая обычно прибивает пыльцу, споры плесени чувствуют себя прекрасно. Состояние аллергиков может ухудшиться из-за высокой концентрации именно этих аллергенов. Рекомендуется ограничить пребывание в парках и лесах, где гниющая листва становится источником плесени, и не забывать о лекарствах, назначаемых врачами

