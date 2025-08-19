В Госдуме объяснили действие закона об отчуждении земельных участков Депутат Чаплин: дачникам дадут три года для освоения участка

Новые нормы закона об отчуждении земельных участков не предполагают немедленного изъятия неосвоенных наделов, у дачников будет трехлетний переходный период до сентября 2028 года, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Никита Чаплин. По его словам, за это время владельцы должны привести свои земли в соответствие с установленными требованиями, включая возведение жилого строения или поддержание порядка.

Важно понимать, что новые нормы не предполагают немедленного отчуждения неосвоенных участков. Законодатель предусмотрел трехлетний переходный период — до сентября 2028 года, чтобы владельцы могли привести свои земли в соответствие с требованиями. Необходимо возвести и официально оформить жилое строение. При этом участок должен содержаться в надлежащем состоянии — недопустимы свалки мусора или наличие аварийных конструкций. Для членов СНТ достаточно поддерживать порядок на участке — своевременно скашивать траву, не допуская ее разрастания выше установленного норматива. Наличие капитального строения не является обязательным, — пояснил Чаплин.

Он отметил, что перед началом процедуры изъятия собственник получит официальное предписание с шестимесячным сроком для устранения нарушений. Также депутат подчеркнул, что трехлетний период освоения начнет отсчитываться с 1 сентября, независимо от даты приобретения участка.

Перед инициированием процедуры изъятия землевладелец получит официальное предписание с шестимесячным сроком для исправления ситуации. Только при полном игнорировании требований возможно обращение в судебные инстанции. Трехлетний период освоения будет считаться не с момента приобретения надела, а с даты вступления новых положений в силу — с 1 сентября 2025 года. Это существенная поблажка для тех, кто стал собственником земли раньше указанного срока, — резюмировал Чаплин.

Ранее юрист Давид Абрамс заявил, что финансовые нарушения, в том числе неуплата членских взносов в товарищество, коммунальных счетов или штрафов, грозят изъятием дачного участка. По его словам, принудительные меры принимают, как правило, при систематической и существенной задолженности.