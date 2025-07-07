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07 июля 2025 в 22:30

«Вечный жид»: Проханов дал нелестную характеристику Трампу

Писатель Проханов назвал Трампа «вечным жидом, подругами которого будут кенгуру»

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: White House/Flickr.com/Global Look Press

Писатель Александр Проханов в интервью NEWS.ru нелестно высказался о президенте США Дональде Трампе. По его мнению, американский лидер — «Агасфер, вечный жид, подругами которому будут самки кенгуру». Писатель подчеркнул, что ожидает от Трампа «самых разных экзотических и сумасшедших заявлений».

Я ожидаю, что от Трампа последует очень много самых разных экзотических и сумасшедших заявлений. Надо вглядеться в его лицо. Давайте посмотрим внимательно в его тяжелые, заполненные мглой зрачки. Он — Агасфер, вечный жид, который будет бродить по пустыням, по льдам Гренландии, по пампасам Австралии. Он будет тосковать среди людей, а подругами ему будут самки кенгуру, — сказал Проханов.

Писатель отметил, что Трамп возомнил себя мессией, который объявит новый мир, спасет Америку от огромного бремени, которое она на себя взвалила. Но его громогласные заявления, «шараханье из стороны в сторону» многих разочаровывают, сказал он. Проханов считает, что его «грохотание продолжится, но мир не изменится в лучшую сторону».

Ранее Проханов заявил, что Россия обязательно одержит победу в военной операции на Украине, поскольку она «обречена жить вечно». По его словам, СВО стала следствием многолетнего пробуждения нашей страны, после которого она начала восстанавливать все разворованное.

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