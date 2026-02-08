Итальянский модный дом «закрепился» в России

Знаменитый итальянский бренд Fendi официально закрепил права на два своих товарных знака в России, передает РИА Новости со ссылкой на данные Роспатента. Процедура регистрации началась осенью 2024 года, а завершилась вынесением положительного решения в январе текущего года.

Под правовой защитой теперь находятся упаковочные коробки, выполненные в золотистом цвете с логотипом бренда. Кроме того, Fendi может распространять в России сумки, одежду, аксессуары и обувь в фирменном сочетании черного и темно-коричневых оттенков.

Ранее сообщалось, что люксовый бренд Chanel подал в Роспатент две новые заявки на регистрацию своих товарных знаков в России, несмотря на уход с рынка. Документы от швейцарской компании «Шанель САРЛ», являющейся правообладателем бренда, поступили 29 января и 2 февраля 2026 года.

До этого стало известно, что Prada зарегистрировала в Роспатенте товарный знак Luna Rossa. Исключительные права действительны до марта 2035 года. Под брендом Luna Rossa можно продавать парфюмерию, косметику, эфирные масла, средства для ухода за волосами, мыло и бытовую химию.