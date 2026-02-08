Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
08 февраля 2026 в 15:16

Итальянский модный дом «закрепился» в России

Модный дом Fendi зарегистрировал два товарных знака в России

Фото: Matthias Balk/dpa/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Знаменитый итальянский бренд Fendi официально закрепил права на два своих товарных знака в России, передает РИА Новости со ссылкой на данные Роспатента. Процедура регистрации началась осенью 2024 года, а завершилась вынесением положительного решения в январе текущего года.

Под правовой защитой теперь находятся упаковочные коробки, выполненные в золотистом цвете с логотипом бренда. Кроме того, Fendi может распространять в России сумки, одежду, аксессуары и обувь в фирменном сочетании черного и темно-коричневых оттенков.

Ранее сообщалось, что люксовый бренд Chanel подал в Роспатент две новые заявки на регистрацию своих товарных знаков в России, несмотря на уход с рынка. Документы от швейцарской компании «Шанель САРЛ», являющейся правообладателем бренда, поступили 29 января и 2 февраля 2026 года.

До этого стало известно, что Prada зарегистрировала в Роспатенте товарный знак Luna Rossa. Исключительные права действительны до марта 2035 года. Под брендом Luna Rossa можно продавать парфюмерию, косметику, эфирные масла, средства для ухода за волосами, мыло и бытовую химию.

товарные знаки
Россия
бренды
Италия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Россию экстрадировали фигуранта дела о хищении денег у военных СВО
«Как с жертвой»: Захарова увидела один нюанс в общении США с Европой
Орбан рассказал о предложении Белого дома напасть на соседнюю страну
Дуров увидел общую черту ярых сторонников запрета соцсетей для подростков
В России расширят основания для увольнения мигрантов
СК нашел виновных в нападении на студентов в Уфе
Умерла Алая Галицкая: фото бывшей «жены» экс-топ-менеджера Альфа-Банка
Россиянам назвали способы избежать заражения вирусом Нипах
Россиянам рассказали, в каких странах можно заразиться опасным вирусом
Названы продукты, вызывающие рак кишечника в юном возрасте
Пособница покушения на генерала Алексеева внезапно разбогатела
Рывок ВС РФ и обратный отсчет до победы: новости СВО на вечер 8 февраля
Проблемы копились годами: что происходит с «Почтой России», скандалы
Полиция проверит смерть экс-жены Галицкого в истринском изоляторе
Захарова объяснила террористические атаки Украины на Россию
Умер экс-депутат Госдумы Курочкин
Россиянам дали совет на фоне сообщений о наплыве техники Apple с Украины
Названо имя победителя в скиатлоне на Олимпийских играх
Российский лыжник финишировал в шаге от олимпийского пьедестала
Больше никаких «схем Долиной»: как изменятся сделки с недвижимостью?
Дальше
Самое популярное
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.