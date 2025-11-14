Раскрыта роль сестры в операциях с недвижимостью Митрошиной Сестра Митрошиной участвовала в сделках с недвижимостью на 115 млн рублей

Сестра блогера Александры Митрошиной участвовала в сделках с московской недвижимостью на 115 млн рублей, сообщает Telegram-канал «112». По данным источника, операции проводились в 2023 году по доверенности, пока Митрошина находилась в ОАЭ. Покупатели были уверены в отсутствии обременений у продаваемой недвижимости.

Как уточнили авторы канала, родственница заключала и расторгала сделки, не зная об их возможном незаконном характере. В их числе была продажа квартиры на Краснопресненской набережной стоимостью 55 млн рублей, а также расторжение договора долевого участия в строительстве апартаментов в Тверском районе, что позволило вернуть более 60 млн рублей. Сама Митрошина заявила, что все средства считала законно полученными.

Ранее юрист Илья Русяев заявил, что Митрошина может избежать реального срока, если суд признает ее раскаяние искренним, несмотря на частичный пересмотр ею признания вины. По словам эксперта, ключевую роль сыграют полное возмещение ущерба в 127 млн рублей, сотрудничество со следствием и отсутствие судимости: все это позволяет рассчитывать на условный срок или принудительные работы.