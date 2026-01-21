Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
21 января 2026 в 15:20

Ксения Шойгу назвала главные успехи российского триатлона в 2025 году

Шойгу: золото Рясовой стало главным успехом триатлона в 2025 году

Ксения Шойгу Ксения Шойгу Фото: Максим Богодви/ РИА Новости
Руководитель Федерации триатлона России и проекта «Лига героев» Ксения Шойгу в интервью NEWS.ru отметила золотую медаль Валентины Рясовой и серебро Дианы Исаковой среди главных успехов 2025 года. Она считает, что такие результаты — далеко не предел для российских спортсменов.

Было несколько исторических моментов. Первый — золото одной из наших олимпийских надежд Валентины Рясовой на Кубке мира. Она не сдалась [из-за дисквалификации] и тренировалась в своем режиме. Также Валя перенесла серьезную травму плеча. Второй — серебро ЧЕ в Стамбуле Дианы Исаковой. На мой взгляд, она имеет большие перспективы на успех на Олимпиаде. Сейчас Диана вошла в топ-10 в мире, что для меня, конечно, очень важно как для главы федерации. Это далеко не предел для наших спортсменов и развития триатлона, — заявила Шойгу.

Ранее Шойгу в интервью NEWS.ru заявила, что Россия должна болеть за своих спортсменов на зимней Олимпиаде-2026, даже если отбор на соревнования пройдет только один человек. Она отметила, что сейчас к российским спортсменам особое отношение, и им нужна поддержка.

Ксения Шойгу
Олимпиада
соревнования
российские спортсмены
