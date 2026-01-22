Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
22 января 2026 в 14:00

«Мой вид спорта — самый здоровый»: Шойгу о росте популярности триатлона

Шойгу: ежегодный прирост занимающихся триатлоном составляет 10-14%

Ксения Шойгу Ксения Шойгу Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Ежегодный прирост людей, занимающихся триатлоном, составляет 10-14%, заявила в интервью NEWS.ru руководитель Федерации триатлона России и проекта «Лига героев» Ксения Шойгу. Она также отметила, что ее вид спорта является самым здоровым.

В стране увеличивается количество спортсменов-любителей. Как и в целом тренд на ЗОЖ и занятия спортом. Если раньше кто-то из знакомых иногда просил меня слот на гонку, то сейчас я четко понимаю, что у меня будет как минимум пять-шесть звонков со словами: «Я готов заплатить, очень хотел, но не успел»! За четыре года мы выросли где-то на 50-60%. Ежегодный прирост — 10-14%. Мне кажется, что это обусловлено большим количеством бегунов. Кто-то уходит в трейл, кто-то уходит в лыжи, но большинство уходит в триатлон, потому что он полезней. Велосипед сильно помогает коленям, плавание абсолютно всем показано. Я считаю, что мой вид спорта — самый здоровый, — сказала она.

Ранее Шойгу заявила, что Россия должна болеть за своих спортсменов на зимней Олимпиаде-2026, даже если отбор на соревнования пройдет только один человек. Она отметила, что сейчас к российским спортсменам особое отношение и им нужна поддержка.

Ксения Шойгу
триатлон
Россия
здоровье
