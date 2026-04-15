Военэксперт ответил, как 120 тыс. британских БПЛА изменят стратегию ВСУ

Вооруженные силы Украины планируют использовать 120 тыс. британских беспилотников для значительного усиления ударов вглубь российской территории, заявил NEWS.ru военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов. По его словам, такие БПЛА, произведенные заводским способом, являются более надежными и эффективными по сравнению с «кустарными» дронами с передовой.

Британия хочет передать Украине более 100 тыс. БПЛА. Конечно, ВСУ постараются усилить удары вглубь нашей страны. Это серийно изготовленные беспилотники заводским способом, а не кустарным. Естественно, они более надежны и эффективны, чем те, что изготавливаются на передовой с помощью 3D-принтеров, — сказал Кнутов.

Он отметил, что угроза возрастает не только из-за поставок Британии, но и из-за аналогичных намерений Норвегии. По его словам, Осло также собирается разворачивать предприятия по производству дронов для ВСУ.

Не только Великобритания, но и Норвегия вчера сообщала о том, что собирается поставлять беспилотники Украине и разворачивать предприятия по их созданию. То, что все БПЛА будут производиться за рубежом, — это, к сожалению, реальность. С моей точки зрения, нам придется работать по портовым сооружениям активнее. Непосредственно по тем видам транспорта, с помощью которых эти БПЛА и комплектующие для их сборки поступают на Украину, — заключил Кнутов.

Ранее в Минобороны Соединенного королевства сообщили, что Великобритания поставит Украине не менее 120 тыс. беспилотников. Там отметили, что будут переданы различные типы дронов, включая аппараты дальнего радиуса действия, разведывательные, логистические и морские БПЛА.