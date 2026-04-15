15 апреля 2026 в 14:06

Военэксперт ответил, как 120 тыс. британских БПЛА изменят стратегию ВСУ

Военэксперт Кнутов: ВСУ хотят применить БПЛА Британии для усиления ударов по РФ

Военнослужащий ВСУ
Вооруженные силы Украины планируют использовать 120 тыс. британских беспилотников для значительного усиления ударов вглубь российской территории, заявил NEWS.ru военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов. По его словам, такие БПЛА, произведенные заводским способом, являются более надежными и эффективными по сравнению с «кустарными» дронами с передовой.

Британия хочет передать Украине более 100 тыс. БПЛА. Конечно, ВСУ постараются усилить удары вглубь нашей страны. Это серийно изготовленные беспилотники заводским способом, а не кустарным. Естественно, они более надежны и эффективны, чем те, что изготавливаются на передовой с помощью 3D-принтеров, — сказал Кнутов.

Он отметил, что угроза возрастает не только из-за поставок Британии, но и из-за аналогичных намерений Норвегии. По его словам, Осло также собирается разворачивать предприятия по производству дронов для ВСУ.

Не только Великобритания, но и Норвегия вчера сообщала о том, что собирается поставлять беспилотники Украине и разворачивать предприятия по их созданию. То, что все БПЛА будут производиться за рубежом, — это, к сожалению, реальность. С моей точки зрения, нам придется работать по портовым сооружениям активнее. Непосредственно по тем видам транспорта, с помощью которых эти БПЛА и комплектующие для их сборки поступают на Украину, — заключил Кнутов.

Ранее в Минобороны Соединенного королевства сообщили, что Великобритания поставит Украине не менее 120 тыс. беспилотников. Там отметили, что будут переданы различные типы дронов, включая аппараты дальнего радиуса действия, разведывательные, логистические и морские БПЛА.

Дмитрий Бугров
Софья Якимова
