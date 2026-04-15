Бродячие собаки раскопали и съели тело украинского военнослужащего, убитого сослуживцем в Константиновке Донецкой Народной Республики, рассказал ТАСС оператор разведывательного беспилотника с позывным Акула. К такому чудовищному финалу привела междоусобная расправа, которую зафиксировали разведчики Южной группировки войск.

Мы также можем увидеть, как он не просто убил своего сослуживца, своего товарища, а еще и бросил его тело на растерзание собакам, — рассказал Акула.

По словам оператора, украинский солдат убил сослуживца с абсолютным безразличием к его дальнейшей судьбе. Он также отметил, что украинские военные даже не пытаются вывозить тела погибших с улиц Константиновки. Сам оператор признался, что находится в ужасе от увиденного.

Ранее в российских силовых ведомствах заявили, что несколько армейских рот из состава 158-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины исчезли в лесистой местности к северу от населенного пункта Писаревка на территории Сумской области. Обстановка для украинских частей в районе села Мирополье ухудшилась.