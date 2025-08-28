День знаний — 2025
Саммит ШОС-2025 в Китае
ВЭФ-2025
28 августа 2025 в 11:54

Стрельба на свадьбе лишила жизни жениха

The Guardian: мужчину застрелили на собственной свадьбе в Турции

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Жених скончался от полученных ранений после стрельбы, произошедшей во время празднования его свадьбы на севере Турции, сообщает The Guardian. Инцидент произошел в момент, когда молодоженов сопровождали домой после церемонии бракосочетания. Жених, 23-летний Али К., получил огнестрельное ранение. Выстрел произвела родственница невесты.

Праздничная стрельба представляет собой распространенную традицию на свадьбах в северном регионе Турции. Правоохранительные органы задержали подозреваемую женщину. При проведении обыска в ее саду были обнаружены два незарегистрированных пистолета. Прокуратура начала расследование обстоятельств произошедшего инцидента.

Ранее в Хасавюрте сотрудница кофейни произвела выстрел из травматического пистолета в свою подругу. Инцидент произошел вечером 20 августа. Пострадавшая с огнестрельным ранением головы была доставлена в медицинское учреждение. Как пояснила сама подозреваемая, пистолет принадлежал ее знакомому. Она была уверена в отсутствии патронов и, планируя пошутить, направила оружие на подругу, после чего нажала на спусковой крючок.

До этого в Подмосковье медики спасли 16-летнего подростка с пулей от пневматического ружья в сердце. Специалисты Детского центра имени Рошаля обнаружили инородный объект в полости перикарда и выполнили экстренную малоинвазивную операцию. Хирургам удалось извлечь пулю без выполнения разрезов.

Турция
свадьбы
убийства
стрельба
