Юрист предложил лишать гражданства за мошенничества в отношении бойцов СВО

Членов организованных преступных групп, обманывающих бойцов СВО, нужно лишать гражданства, сообщил NEWS.ru заслуженный юрист РФ Иван Соловьев. По его словам, это касается тех преступников, кто приехал из стран ближнего зарубежья и уже получил российский паспорт.
Я бы предложил без разговоров лишать приобретенного гражданства за преступление в отношении участников СВО. Кто бы не совершил такое, должен быть наказан по всей строгости закона, — предложил Соловьев.
Он отметил, что все схемы по обману бойцов абсолютно циничные и наглые, некоторые из них строятся на злоупотреблении доверием. Подобными преступлениями не гнушаются даже мигранты.
Обычно в маргинальной среде мошенники подыскивают людей, склонных к разгульному образу жизни. Гуляют с ними, выпивают, таскают по баням, а потом выкатывают счет за развлечения, говорят: «Слушай, мы с тобой прогуляли тысяч 500-600, как отдавать их думаешь? Вперед на СВО!». А твои банковские карты будут у нас, чтобы ты все нам вернул, — говорит юрист.
Эксперт добавил, что при этом многие бойцы попадают на фронт при наличии явных медицинских противопоказаний. Очень многие из них просто «разваливаются на глазах» и не могут выполнять боевые задачи.
Ранее сообщалось, что в Ульяновской области суд лишил женщину права на выплаты семье погибшего участница спецоперации. Она попыталась оформить компенсацию, опираясь на фиктивный брак и поддельную справку о беременности. В Совете Федерации позднее уточнили, что нередко один из супругов вступает в союз из корыстных побуждений, рассчитывая на получение материальной выгоды в случае возможной гибели второго участника союза.