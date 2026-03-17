17 марта 2026 в 15:13

Юрист предложил лишать гражданства за мошенничества в отношении бойцов СВО

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Членов организованных преступных групп, обманывающих бойцов СВО, нужно лишать гражданства, сообщил NEWS.ru заслуженный юрист РФ Иван Соловьев. По его словам, это касается тех преступников, кто приехал из стран ближнего зарубежья и уже получил российский паспорт.

Я бы предложил без разговоров лишать приобретенного гражданства за преступление в отношении участников СВО. Кто бы не совершил такое, должен быть наказан по всей строгости закона, — предложил Соловьев.

Он отметил, что все схемы по обману бойцов абсолютно циничные и наглые, некоторые из них строятся на злоупотреблении доверием. Подобными преступлениями не гнушаются даже мигранты.

Обычно в маргинальной среде мошенники подыскивают людей, склонных к разгульному образу жизни. Гуляют с ними, выпивают, таскают по баням, а потом выкатывают счет за развлечения, говорят: «Слушай, мы с тобой прогуляли тысяч 500-600, как отдавать их думаешь? Вперед на СВО!». А твои банковские карты будут у нас, чтобы ты все нам вернул, — говорит юрист.

Эксперт добавил, что при этом многие бойцы попадают на фронт при наличии явных медицинских противопоказаний. Очень многие из них просто «разваливаются на глазах» и не могут выполнять боевые задачи.

Ранее сообщалось, что в Ульяновской области суд лишил женщину права на выплаты семье погибшего участница спецоперации. Она попыталась оформить компенсацию, опираясь на фиктивный брак и поддельную справку о беременности. В Совете Федерации позднее уточнили, что нередко один из супругов вступает в союз из корыстных побуждений, рассчитывая на получение материальной выгоды в случае возможной гибели второго участника союза.

