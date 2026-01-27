Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
27 января 2026 в 03:21

Москву ждет резкое похолодание

Вильфанд предупредил о похолодании до минус 20 в Москве в пятницу

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Температура в Москве опустится до минус 15 — минус 20 в ночь на пятницу, 30 января, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его словам, в субботу, 31 января, столбик термометра перейдет отметку в минус 23 градуса.

В конце этой недели, уже с пятницы, опять понижение температуры ночью — минус 15, минус 20, а выходные в субботу — еще ниже, до минус 23, — сказал Вильфанд.

Ранее синоптики сообщали, что в Москву идет кратковременное потепление. 27 и 28 января утром будет −11 градусов, днем — около −9 градусов.

До этого научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что на Россию надвигается аномальная «зимняя жара». На Чукотке, севере Якутии и в Магадане ожидается температура на 20–25 градусов выше нормы. В самой холодной точке мира — селе Оймякон — «потеплеет» до минус 25 градусов.

Также в Москве в начале февраля ожидаются морозы до минус 18 градусов. Синоптик Александр Ильин добавил, что сильные холода вернутся в столицу 2 февраля 2026 года после кратковременного потепления 28 и 29 января.

