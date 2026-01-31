Трофейные украинские беспилотники «Баба-яга» российские военные применяют для доставки провизии, боеприпасов и топлива своим подразделениям, приводит пресс-служба Минобороны РФ слова начальника технико-эксплуатационной части 20-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Запад». Дроны выполняют транспортную функцию, сбрасывая грузы и возвращаясь обратно, пояснил он.

Военнослужащий отметил, что эти дроны, изначально созданные противником для других задач, были адаптированы под логистические нужды российских расчетов. Такой подход позволяет оперативно обеспечивать подразделения в полевых условиях необходимыми грузами.

Есть у нас дроны «Баба-яга» трофейные, которые выполняют ту же самую функцию, но как правило функцию сброса. Некоторые расчеты их используют для доставки провизии, боекомплекта, топлива. Соответственно, прилетает дрон к нашим расчетам, скидывает и улетает обратно, — указано в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что постоянное взаимодействие с подразделениями беспилотной авиации, оперативное обеспечение их потребностей и постоянное совершенствование навыков являются основой выстроенной системы работы группировки войск «Запад». Это свидетельствует о гибком подходе к использованию доступных ресурсов, включая трофейную технику, для повышения эффективности снабжения на передовой.

Ранее оператор беспилотника предотвратил атаку тяжелого гексакоптера Вооруженных сил Украины «Баба-яга» на российский опорный пункт. Боец своевременно уничтожил воздушную цель, что позволило сохранить жизни военнослужащих.