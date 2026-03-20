Кубок Первого канала, похвала Навки, уход от Тутберидзе: как живет Валиева

Камила Валиева выступит на Кубке Первого канала по фигурному катанию. Спортсменка вернулась на соревнования после дисквалификации за допинг. Кто станет конкурентом Валиевой на Кубке соревнований , как ее возвращение оценили заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова и олимпийская чемпионка Татьяна Навка, детали личной жизни — в материале NEWS.ru.

Когда фигуристка Валиева вернулась на соревнования

Первым турниром, в котором 19-летняя Валиева примет участие после двухлетней дисквалификации, стал зимний чемпионат России по прыжкам. Фигуристка не смогла пробиться в финал.

Валиева завоевала золотую медаль на Олимпийских играх 2022 года в Пекине, выступая в командном турнире. 29 января 2024-го Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал спортсменку на четыре года за употребление допинга. В организме фигуристки был обнаружен запрещенный препарат триметазидин. Все результаты Валиевой начиная с 25 декабря 2021 года аннулировали.

Адвокаты спортсменки выдвинули несколько версий попадания триметазидина в ее организм: через еду, которую готовил ее дедушка Геннадий Соловьев, а также через загрязнение медицинского препарата, который она принимала перед соревнованиями. Представители фигуристки также заявили, что ей могли подсыпать запрещенное вещество в еду или воду. Однако ни Всемирное антидопинговое агентство (WADA), ни Спортивный арбитражный суд (CAS) не поверили в эти версии.

Валиеву лишили золотых медалей чемпионата Европы и России. У РФ также отобрали золото командного турнира Олимпиады-2022.

Валиева может официально выступать на соревнованиях с 25 декабря 2025 года. В последний раз она принимала участие в чемпионате России — 2023, где заняла третье место. Золото и серебро завоевали Аделия Петросян и Софья Муравьева.

Участники команды Камилы Валиевой «Нас не догонят» после соревнований по фигурному катанию на Кубок Первого канала, 2023 год

Кто станет соперником Валиевой на Кубке Первого канала

Кубок Первого канала пройдет 21–22 марта в Санкт-Петербурге на арене спорткомплекса «Юбилейный». В турнире примут участие сборные Москвы и Петербурга. Согласно регламенту соревнований, за победу будут бороться две команды, в каждую команду вошли по пять девушек и юношей, а также по две спортивные пары и танцевальных дуэта.

В состав сборной Москвы вошли Валиева, участница Олимпиады-2026 Аделия Петросян, Алиса Двоеглазова, Мария Захарова, Дарья Садкова, Макар Игнатов, Марк Кондратюк, Андрей Мозалев, Никита Сарновский, Григорий Федоров, Елизавета Пасечник / Дарио Чиризано, Александра Степанова / Иван Букин, Александра Бойкова / Дмитрий Козловский, Екатерина Чикмарева / Матвей Янченков.

Команду Санкт-Петербурга пополнили Ксения Гущина, Софья Муравьева, Камилла Нелюбова, Анна Фролова, Дина Хуснутдинова, Матвей Ветлугин, Петр Гуменник, Владислав Дикиджи, Евгений Семененко, Николай Угожаев, Василиса Кагановская / Максим Некрасов, Екатерина Миронова / Евгений Устенко, Юлия Артемьева / Алексей Брюханов, Анастасия Мишина / Александр Галлямов.

Почему Валиева ушла от тренера Тутберидзе

1 октября стало известно, что Валиева решила возобновить карьеру под руководством тренера Светланы Соколовской в школе олимпийской чемпионки Татьяны Навки. До допинг-скандала спортсменка тренировалась в группе Этери Тутберидзе, с которой трогательно попрощалась, вручив букет цветов. По словам Навки, Валиева чувствовала себя ненужной в команде бывшей наставницы.

«Камила сама приняла это решение. Признаюсь честно, долго с ней разговаривала, она с детства была в другой системе, на что она сказала: „Я приняла решение, я туда больше не хочу, я себя там не чувствую больше нужной“», — сказала Навка в эфире Okko.

Тренер Этери Тутберидзе (слева) и Камила Валиева

Олимпийская чемпионка пообещала оказать всестороннюю поддержку фигуристке.

«Безусловно, предстоит огромная, колоссальная работа, чтобы вернуть Камилу в спортивные кондиции. Это будет непросто, но я уверена, что в любом случае все зависит от нее самой. Конечно, нужно пожелать Камиле, чтобы здоровье ее не подвело», — заявила Навка.

Перед стартом Кубка Первого канала олимпийская чемпионка назвала возвращение Валиевой на лед радостным событием для всего фигурного катания.

«Такие спортсменки должны продолжать карьеру. Уверена, что Камила еще проявит себя и мы будем гордиться. Надеюсь, мировая арена для нас вскоре будет открыта», — сказала Навка.

Может ли Валиева добиться высоких результатов после возобновления карьеры

Валиева вернется на соревнования и добьется высоких результатов, заявила NEWS.ru серебряный призер чемпионата мира 2012 года фигуристка Алена Леонова. По ее словам, спортсменка набрала хорошую форму, выступая на ледовых шоу.

«Безусловно, Валиева будет гораздо сильнее, чем раньше, особенно с моральной точки зрения», — сказала Леонова.

Тарасова призналась, что с интересом ждет возвращения Валиевой на лед.

«Я очень положительно отношусь к тому, что она собирается выступать. Камила — очень талантливый человек. Ее возможности неисчерпаемы», — сказала Тарасова.

Чемпион Олимпиады 2002 года в Солт-Лейк-Сити Алексей Ягудин заявил, что у Валиевой есть все шансы вернуться в число сильнейших.

«Четыре года прошло — это огромный срок, пропасть. Но судя по тому, на каком уровне сейчас находится женское одиночное фигурное катание, у Камилы все есть для того, чтобы вновь быть в когорте сильнейших, не просто среди, а выше всех», — сказал он.

Александр Энберт

Валиева прекрасно катается, несмотря на длительную дисквалификацию, заявил NEWS.ru серебряный призер Олимпиады Александр Энберт. По его словам, технический запас спортсменки позволяет ей вернуться на прежний уровень и стать еще сильнее. Бывший фигурист также не исключил, что Валиева выступит на следующей Олимпиаде, если сохранит мотивацию.

«Покажет только время. Камила прекрасно катается. Она выросла, изменилась, наверное, мы не увидим такого количества четверных в ее программе. У меня оптимистичные ожидания», — сказал Энберт.

Валиева является талантливой спортсменкой, у которой не успела начаться карьера, заявила в интервью NEWS.ru многократная чемпионка мира, России и Европы Ирина Слуцкая. По ее мнению, если спортсменка захочет полностью выкладываться на тренировках, то может успешно вернуться в спорт.

«Это талантливая спортсменка. Если она действительно захочет тренироваться, полностью выкладываться в тренировочном процессе, почему бы и нет? Камила молодая, у нее карьера, можно сказать, и не началась. Мы знаем примеры, когда катались в 25–26 лет. Главное, чтобы хватило сил и не было травм», — сказала Слуцкая.

Что известно о личной жизни Валиевой

В прошлом году появились слухи об отношениях Камилы Валиевой с хоккеистом ЦСКА олимпийским чемпионом Никитой Нестеровым, который старше ее на 13 лет. Они публиковали фотографии из одинаковых локаций, фигуристку часто видели на матчах спортсмена.

Валиева и Нестеров свои отношения не комментировали. Известно, что хоккеист в разводе. Он был пять лет женат на дочери предпринимателя Олега Сиротина Екатерине. В 2022 году у спортсмена арестовали имущество за долги по алиментам. Суд определил, что Нестеров задолжал детям около четырех млн рублей.

