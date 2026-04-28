Адвокат ответил, что грозит Исинбаевой за неуплату налогов и счетов за ЖКУ Адвокат Жорин: Исинбаева может потерять жилье из-за неоплаченных долгов за ЖКУ

Двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом Елена Исинбаева может столкнуться с серьезными правовыми последствиями и даже лишиться жилья из-за наличия задолженностей по налогам и жилищно-коммунальным услугам, заявил NEWS.ru адвокат Сергей Жорин. Однако, по его словам, наиболее реальным сценарием развития событий для спортсменки являются арест банковских счетов и списание денежных средств.

За долги по коммуналке у Исинбаевой могут взыскать саму задолженность, пени, госпошлину и судебные расходы. Если взыскатель получит судебный приказ или решение суда, то дальше подключаются приставы. Они могут арестовать счета, списать сумму долга, ограничить регистрационные действия с недвижимостью или автомобилями. Если денежных средств недостаточно, взыскание могут обратить на имущество. С налогами ситуация аналогичная. ФНС вправе взыскивать задолженность с физлица за счет денег на счетах, а если их недостаточно, то за счет иного имущества. Отобрать квартиру у спортсменки теоретически могут, но это не первый и не автоматический шаг, — пояснил Жорин.

Он добавил, что единственное пригодное для проживания жилье, как правило, защищено от взыскания. Однако, по его словам, если у должника несколько объектов недвижимости, то «лишнее» имущество таким иммунитетом не обладает.

Ранее сообщалось, что на Исинбаеву, уехавшую из России с мужем и детьми в Испанию, подали в суд из-за долга в 440 тыс. рублей по коммунальным платежам. Задолженность спортсменки копится третий год.