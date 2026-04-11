Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
11 апреля 2026 в 12:18

Задержаны подозреваемые во взрыве во Владикавказе

Во Владикавказе задержали производителей пиротехники на взорвавшемся складе

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Во Владикавказе задержали подозреваемых в незаконном производстве пиротехники на складе, где накануне произошел взрыв, сообщил глава Северной Осетии Сергей Меняйло в своем Telegram-канале. По его словам, с фигурантами проводятся все необходимые следственные действия.

Подозреваемые в незаконном производстве пиротехнических изделий задержаны. В настоящее время с ними проводятся все необходимые следственные действия. <...> Это трагедия, которая унесла жизни людей и причинила тяжкий вред здоровью пострадавших. Такие случаи не должны повторяться. Все виновные понесут заслуженное, строгое наказание, — написал Меняйло.

Ранее сообщалось что десять человек, которые пострадали при взрыве во Владикавказе, остаются в больницах Северной Осетии. Один из пациентов находится в тяжелом состоянии, и за его жизнь борются врачи.

До этого стало известно, что во Владикавказе ввели режим ЧС после взрыва в центре города на Партизанском переулке. Глава города Вячеслав Мильдзихов добавил, что зона ЧС оцеплена и действует пропускной режим.

Регионы
Северная Осетия
Владикавказ
взрывы
подозреваемые
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Дальше
Самое популярное
Семья и жизнь

Общество

Общество

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.