Задержаны подозреваемые во взрыве во Владикавказе Во Владикавказе задержали производителей пиротехники на взорвавшемся складе

Во Владикавказе задержали подозреваемых в незаконном производстве пиротехники на складе, где накануне произошел взрыв, сообщил глава Северной Осетии Сергей Меняйло в своем Telegram-канале. По его словам, с фигурантами проводятся все необходимые следственные действия.

Подозреваемые в незаконном производстве пиротехнических изделий задержаны. В настоящее время с ними проводятся все необходимые следственные действия. <...> Это трагедия, которая унесла жизни людей и причинила тяжкий вред здоровью пострадавших. Такие случаи не должны повторяться. Все виновные понесут заслуженное, строгое наказание, — написал Меняйло.

Ранее сообщалось что десять человек, которые пострадали при взрыве во Владикавказе, остаются в больницах Северной Осетии. Один из пациентов находится в тяжелом состоянии, и за его жизнь борются врачи.

До этого стало известно, что во Владикавказе ввели режим ЧС после взрыва в центре города на Партизанском переулке. Глава города Вячеслав Мильдзихов добавил, что зона ЧС оцеплена и действует пропускной режим.