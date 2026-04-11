В Конгрессе США потребовали проверить адекватность Трампа

Член палаты представителей США от Демократической партии Джейми Раскин призвал врача Белого дома Шона Барбакеллу оценить когнитивные способности американского президента Дональда Трампа, пишет издание The Hill. По информации источника, поводом для обращения послужили громкие высказывания главы государства об Иране.

И в последние дни страна наблюдала, как публичные заявления и вспышки президента Трампа становились все более бессвязными, взрывными, нецензурными, безумными и угрожающими, — цитирует издание письмо Раскина к врачу Белого дома.

Политик отметил, что эксперты неоднократно предупреждали о наличии у Трампа признаков деменции и когнитивных нарушений.

Ранее глава МИД Финляндии Элина Валтонен заявила, что Хельсинки и другие страны Евросоюза не готовы мириться с жесткими заявлениями президента Соединенных Штатов в адрес Ирана. Она отметила, что в текущей ситуации появилась реальная возможность сохранить мир между США и Исламской Республикой, поэтому подобная риторика со стороны американского лидера недопустима.