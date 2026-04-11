11 апреля 2026 в 12:44

Россия увеличила импорт одного продукта из Бразилии больше чем вдвое

Россия в марте увеличила импорт кофе из Бразилии до $45 млн

Россия в марте более чем вдвое в месячном выражении нарастила импорт кофе из Бразилии, передает РИА Новости. По данным бразильской статслужбы, в цифрах это более чем до $45 млн.

Так, российские компании в марте ввезли в страну бразильский кофе на $45,3 млн против $20,3 млн в феврале этого года. Так, сумма закупок выросла в 2,2 раза за месяц. В итоге Россия по итогу стала пятым крупнейшим покупателем продукта с долей в 4,5% от всех поставок.

Ранее стало известно, что Россия нарастила поставки кальмаров в Японию. Согласно статистике японской таможни, в феврале этого года более чем вчетверо в годовом выражении — до $1,2 млн (97 млн рублей). При этом на долю России пришлось около 4% импортных потребностей Японии в этом виде морепродуктов в конце зимы. Основными поставщиками для Японии остаются Китай, Таиланд и Индонезия.

Прежде Федеральная антимонопольная служба инициировала проверку ценообразования на социально значимые сорта хлеба. Ведомство поручило региональным управлениям изучить обоснованность цен, установленных производителями, и пообещало применить меры в случае выявления нарушений.

Россия
кофе
Бразилия
напитки
