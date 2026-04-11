Россия увеличила импорт одного продукта из Бразилии больше чем вдвое

Россия в марте более чем вдвое в месячном выражении нарастила импорт кофе из Бразилии, передает РИА Новости. По данным бразильской статслужбы, в цифрах это более чем до $45 млн.

Так, российские компании в марте ввезли в страну бразильский кофе на $45,3 млн против $20,3 млн в феврале этого года. Так, сумма закупок выросла в 2,2 раза за месяц. В итоге Россия по итогу стала пятым крупнейшим покупателем продукта с долей в 4,5% от всех поставок.

