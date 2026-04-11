В РПЦ высказались о дорогих куличах на Пасху

Представитель РПЦ Кипшидзе призвал россиян не тратить огромные суммы на куличи

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Праздник Пасхи по своему духу исключает превозношение одних людей над другими, в том числе и по признаку материального достатка, заявил зампред Синодального отдела Русской православной церкви по взаимоотношениям с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе в разговоре с Lenta.ru. Он призвал верующих отказаться от излишней роскоши в пользу благотворительности.

Я уже говорил и повторю, что если у человека есть 100 тыс. на кулич, то лучше купить 100 куличей по тысяче и передать их в зону СВО, в больницу, в места лишения свободы или другим людям, которые нуждаются в этом, — объяснил Кипшидзе.

Ранее помощник главного военного священника по взаимодействию с добровольческими и казачьими подразделениями в зоне СВО Владислав Сулейманов заявил, что дизайнерский кулич стоимостью 100 тыс. рублей оскорбляет РПЦ и искажает саму суть праздника Пасхи. По его словам, попытки сделать праздничный хлеб предметом роскоши противоречат христианским заповедям.

До этого сообщалось, что большинство (73%) россиян планируют праздновать Пасху. Почти половина (49%) респондентов ответили, что точно будут отмечать праздник, еще 24% — скорее будут. Не планируют праздновать 25% опрошенных (15% — точно нет, 10% — скорее нет).

