10 апреля 2026 в 10:30

Стало известно, сколько россиян собираются отмечать Пасху

ВЦИОМ: 73% россиян планируют праздновать Пасху

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Большинство (73%) россиян планируют праздновать Пасху, которая в этом году выпадает на 12 апреля, следует из данных опроса, опубликованных на сайте Аналитического центра ВЦИОМ. Почти половина (49%) респондентов ответили, что точно будут отмечать праздник, еще 24% — скорее будут. Не планируют праздновать 25% опрошенных (15% — точно нет, 10% — скорее нет).

Около половины (46%) россиян намерены готовить пасхальные блюда, 38% собираются принимать гостей или пойдут в гости сами, 21% планируют освятить куличи и яйца в церкви, 14% — поедут на кладбище.

Респондентов также попросили рассказать о семейных пасхальных традициях. 15% сообщили, что красят яйца, по 10% пекут куличи и встречаются в этот день с семьей, 8% устраивают застолье, еще 8% ездят на кладбище и поминают ушедших.

При этом большинство (74%) опрошенных не соблюдают Великий пост и сохраняют обычный режим питания. Частично пост соблюдают 18% россиян, полностью — лишь 4%.

Ранее заместитель главы Синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе сообщил, что пасхальный кулич не должен быть роскошным и говорить об уровне достатка. Он отметил, что праздничная пища не должна разделять людей по уровню заработка.

Общество
ВЦИОМ
Пасха
опросы
Чистый четверг в 2026 году: традиции, история, что можно и нельзя делать
Чистый четверг в 2026 году: традиции, история, что можно и нельзя делать

Хачапури в отставке. Новая королева завтрака — сырная лепешка на сковороде, хрустит и тает во рту
Хачапури в отставке. Новая королева завтрака — сырная лепешка на сковороде, хрустит и тает во рту

Зеленский предал Сырского и решил развалить ВСУ — это шанс для России
Зеленский предал Сырского и решил развалить ВСУ — это шанс для России

