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05 июня 2026 в 12:01

Директор ВЦИОМ привлек внимание участников ПМЭФ интересным элементом одежды

Директор ВЦИОМ заинтересовал участников ПМЭФ яркими носками с узорами

Валерий Федоров Валерий Федоров Фото: Елена Афонина/Росконгресс
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Директор ВЦИОМ Валерий Федоров второй день подряд привлекает внимание участников Петербургского международного экономического форума своими яркими носками, передает корреспондент NEWS.ru. В частности, на нем были замечены носки красного цвета с белым узором, а также синие с разноцветными пятнами.

Звездный стилист Екатерина Журавлева назвала выбор Федорова суперприемом, позволяющим проявить идентичность в рамках мужского классического гардероба. По ее словам, носки являются одним из удачных способов добавить индивидуальность, особенно с учетом площадки ПМЭФ.

В мужском классическом гардеробе не так много приемов, где можно развернуться и показать свою идентичность, но этот — супер! Еще нужно учесть площадку для выхода — ПМЭФ. Носки — один из хороших способов. И как классно видеть щепотку юмора, особенно когда это со вкусом и в тему. Браво! — сказала Журавлева.

Ранее телеведущая и журналист Ксения Собчак появилась на ПМЭФ-2026 в черных гольфах с подтяжками. На ней также был молочный укороченный жакет с красной отделкой и декоративными элементами, а также юбка в полоску до колена.

При этом звездный стилист Екатерина Журавлева заявила, что наряд телеведущей, который журналисты окрестили «белым костюмом школьницы», не соответствовал мероприятию. По ее словам, на международном экономическом форуме надо выглядеть уместно.

Общество
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Санкт-Петербург
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