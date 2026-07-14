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14 июля 2026 в 08:47

Больше не трачусь на отбеливатели: домашняя смесь возвращает белым вещам чистоту и яркость

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
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Белые носки, полотенца и белье со временем становятся серыми, даже если стирать их регулярно. Но вернуть им свежий вид можно без кипячения и дорогих средств — достаточно простых ингредиентов, которые есть почти в каждом доме.

Для раствора смешайте 1–2 литра теплой воды (не выше 40 градусов), 4 столовые ложки соли, 3 ложки кислородного отбеливателя и 2 ложки стирального порошка. Перед замачиванием слегка прополощите вещи, затем оставьте их в растворе на 30–60 минут, иногда помешивая. После этого постирайте на деликатном режиме при температуре до 40 градусов. Такой способ помогает вернуть ткани белизну и при этом не повреждает волокна.

Автор Марина Макарова уже попробовала этот лайфхак и убедилась, что носки и полотенца становятся заметно светлее уже после первой обработки. Чтобы белые вещи дольше оставались свежими, стирайте их отдельно от цветного белья и не откладывайте удаление свежих загрязнений.

Ранее сообщалось, что колорадский жук способен превратить картофельную грядку в решето за пару дней, но травить огород химией — последнее дело, ведь все потом окажется на нашем столе.

Проверено редакцией
белье
полотенца
носки
ткани
Марина Макарова
М. Макарова
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