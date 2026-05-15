Будто наждачкой вытираюсь: полотенца снова станут мягкими без кондиционера

Махровые полотенца со временем становятся жесткими, колючими и неприятными для кожи. Многие сразу покупают кондиционер или думают о новом комплекте, хотя проблему можно решить намного проще. Обычные средства с кухни часто работают лучше дорогой бытовой химии.

Главная причина жесткости — остатки порошка, которые застревают между волокнами ткани. Ситуацию ухудшают жесткая вода и неправильная сушка на горячих батареях.

Вернуть мягкость помогает обычный 9% уксус. Во время стирки достаточно налить половину стакана в отсек для ополаскивателя. Уксус убирает остатки моющих средств и смягчает ткань. Запаха после высыхания не остается.

Хорошо работает и пищевая сода. Полстакана соды добавляют прямо в барабан стиральной машины. Она освежает полотенца, убирает неприятные запахи и делает ворс более пушистым.

Есть и еще одна частая ошибка — слишком много порошка. Полотенцам нужен тщательный полоскательный цикл, поэтому барабан нельзя перегружать. После стирки ткань лучше хорошо встряхнуть и сушить вдали от батарей и прямого солнца. Тогда полотенца снова будут мягкими и приятными на ощупь.

