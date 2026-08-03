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03 августа 2026 в 17:50

Постельное белье снова пахнет свежестью: копеечный уксусный способ из прошлого

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Затхлый запах у постельного белья после долгого хранения знаком многим хозяйкам. Ароматные кондиционеры лишь перебивают его на время, тогда как простое средство с кухни помогает устранить саму причину неприятного запаха.

Обычный столовый уксус способен вернуть текстилю свежесть и мягкость. Для одной стирки достаточно добавить 200–250 мл уксуса 9% в отсек для порошка или прямо в барабан. Стирать белье нужно в привычном режиме, учитывая рекомендации для конкретной ткани.

Уксус растворяет остатки моющих средств и загрязнений, которые накапливаются в волокнах, а также помогает убрать запах сырости. После такой стирки белье становится мягче, меньше электризуется и легче гладится. Главное — хорошо просушить его на свежем воздухе.

Автор Марина Макарова уже попробовала этот лайфхак и отметила, что белье после стирки стало заметно свежее. Чтобы эффект сохранялся дольше, храните постельные комплекты только полностью сухими и периодически проветривайте шкаф.

Ранее сообщалось, что пугала и блестяшки работают дня два, ультразвук дорог и не всегда эффективен, а сетку накидывать — та еще морока. Но есть способ, от которого пернатые буквально нос воротят, — и стоит он копейки.

Проверено редакцией
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белье
домохозяйства
Марина Макарова
М. Макарова
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