Постельное белье снова пахнет свежестью: копеечный уксусный способ из прошлого

Затхлый запах у постельного белья после долгого хранения знаком многим хозяйкам. Ароматные кондиционеры лишь перебивают его на время, тогда как простое средство с кухни помогает устранить саму причину неприятного запаха.

Обычный столовый уксус способен вернуть текстилю свежесть и мягкость. Для одной стирки достаточно добавить 200–250 мл уксуса 9% в отсек для порошка или прямо в барабан. Стирать белье нужно в привычном режиме, учитывая рекомендации для конкретной ткани.

Уксус растворяет остатки моющих средств и загрязнений, которые накапливаются в волокнах, а также помогает убрать запах сырости. После такой стирки белье становится мягче, меньше электризуется и легче гладится. Главное — хорошо просушить его на свежем воздухе.

Автор Марина Макарова уже попробовала этот лайфхак и отметила, что белье после стирки стало заметно свежее. Чтобы эффект сохранялся дольше, храните постельные комплекты только полностью сухими и периодически проветривайте шкаф.

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