Российские ракеты обрушились на объекты энергетики Украины Минобороны РФ: российские войска ударили по объектам энергетики и транспорта ВСУ

Российские войска нанесли удары по украинским объектам промышленности, энергетики и транспорта, сообщили в Минобороны России. По данным ведомства, все атакованные цели использовались в интересах Вооруженных сил Украины.

Операцию провели при поддержке тактической авиации, беспилотников, ракетных войск и артиллерии. Атаке также подверглись места скопления живой силы противника.

Ранее координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщал, что около 30 украинских военных получили ранения в результате удара по полигону ВСУ возле поселка Репки в Черниговской области. По его словам, удар пришелся по бывшей войсковой части А-0254, которую в настоящее время использует территориальная оборона для проведения тренировок. В Минобороны России эту информацию не комментировали.