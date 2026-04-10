Политолог объяснил новости о смене стратегии Евросоюза в отношении Украины

Европейский союз намерен активнее заняться проблематикой коррупции на Украине, поскольку это является одним из главных препятствий для интеграции страны в сообщество, заявил NEWS.ru научный руководитель Российского совета по международным делам политолог Андрей Кортунов. По его словам, внимание к этому вопросу вызвано не только необходимостью экономии средств на фоне текущих расходов, но и долгосрочными стратегическими целями Брюсселя.

Европейцы могут активнее заняться проблематикой коррупции на Украине. И здесь дело не только в том, что нужно экономить деньги, которые потребуются на продолжение конфликта с Россией, но и в том, что никто не отменял задачу принять Украину в состав ЕС, а коррупция Киева — это одно из наиболее серьезных препятствий на этом пути. В Европейском союзе всегда говорили и продолжают говорить, что, пока вы не изживете эти коррупционные практики, вам в объединении делать нечего, — сказал Кортунов.

Он отметил, что данная тема является сквозной для отношений Брюсселя и Киева. По словам Кортунова, хотя на некоторые вещи и можно закрыть глаза, но есть моменты, вызывающие в ЕС серьезное раздражение. Политолог уточнил, что периодические скандалы с участием украинских элит будут провоцировать новые всплески интереса к этой проблеме.

Время от времени мы видим всплески интереса к проблеме [коррупции на Украине], когда вдруг выясняется, что на протяжении многих лет деньги утекали неизвестно куда. Или, например, когда узнаем, что страна покупает больше люксовых брендов европейских автомобилей, чем Германия или Франция. Все это, конечно, вызывает раздражение и периодически выплескивается в скандалы в ЕС. Я думаю, что, наверное, когда потребуется обосновать изменения европейской позиции, например, финансовой поддержки Украины, тогда очень своевременно вспомнят о коррупции, — подытожил Кортунов.

Ранее Национальное антикоррупционное бюро Украины сообщило о раскрытии схемы хищения зерна. Следствие выяснило, что в 2021 году руководство АО «Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины» заключило четыре контракта с иностранной фирмой на поставку фуражной кукурузы. Чиновники госкорпорации и иностранная компания нанесли ущерб в $17,7 млн (1,5 млрд рублей).